Emine Karabulut Müge Anlı'da Kayıp Diye Aradığı Eski Eşi Şaban Ataş'ı Cinayeti İtiraf Etti!
Emine Karabulut Müge Anlı'da Kayıp Diye Aradığı Eski Eşi Şaban Ataş'ı Cinayeti İtiraf Etti!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş, Müge Anlı'nın programında başta kuzeni Bahri Ataş olmak üzere programa katılan eski eşi Emine Karabulut tarafından aranıyordu. Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden herkesi şoke eden itiraflar geldi!
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Müge Anlı'ya geçtiğimiz hafta Bahri Ataş'la birlikte katılan Emine Karabulut, eski eşi olan ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği Şaban Ataş'ı aramak için konuk olmuştu.
Ortaya atılan güçlü iddiaların ardından eski eş Emine Karabulut, 52 gündür aranan inşaat işçisi üç çocuk babası Şaban Ataş'ın Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
Emine Karabulut'un itirafına göre, programa kendisiyle birlikte katılan Buhanettin Öztürk kahvaltı sırasında tartışma yaşadığı Şaban Ataş'ı iple boğarak öldürmüş.
Emine Karabulut'un cesedin gömülü olduğu yeri de söylemesinin ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen yere gitti.
Bölgeye giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştılar. Şaban Ataş'a ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.
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