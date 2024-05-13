Emine Karabulut Müge Anlı'da Kayıp Diye Aradığı Eski Eşi Şaban Ataş'ı Cinayeti İtiraf Etti!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş, Müge Anlı'nın programında başta kuzeni Bahri Ataş olmak üzere programa katılan eski eşi Emine Karabulut tarafından aranıyordu. Şaban Ataş'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili eski eşinden herkesi şoke eden itiraflar geldi!