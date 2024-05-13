Kirli Sepeti'nin Son Bölümünde Hayriye Karakterini Canlandıran Ceren Moray'ın Nikahını Sevgilisi Kıymış!
Kirli Sepeti'nin Son Bölümünde Hayriye Karakterini Canlandıran Ceren Moray'ın Nikahını Sevgilisi Kıymış!
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti, önce verilen final kararının ardından ikinci sezonda da devam kararı almıştı. Dizinin sezon finaline birkaç bölüm kala Hayriye'nin evlendiği dizide nikah memuru bakın kim çıktı?
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NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti düşen reytinglerin ardından önce final kararı almıştı.
Ancak hem izleyicinin tepkisi hem de umut vadetmesi açısından diziye bir şans daha verildi ve ikinci sezonda da devam edilmesine karar verildi.
19 Mayıs'ta final yapacağı konuşulan dizinin sezon finali tarihi henüz açıklanmadı.
Sezon finaline birkaç hafta kala dizide önemli gelişmeler yaşandı.
Dizinin son bölümünde Hayriye ve Yavuz evlendi.
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Dizide Hayriye karakterini canlandıran Ceren Moray'ın nikahını kıyan isim dikkat çekti. Çünkü bu isim hiç de yabancı değildi!
Sahnede görülen kişi Ceren Moray'ın sevgilisi Doğu Orcan! İki senedir birlikte olan ikilinin böyle tatlı bir sahneyi paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
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