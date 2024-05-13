Kızıl Goncalar Karakterlerinin Hangi 7 Ölümcül Günahı Temsil Ettiğini Duyunca Şaşıracaksınız!
Kızıl Goncalar Karakterlerinin Hangi 7 Ölümcül Günahı Temsil Ettiğini Duyunca Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://twitter.com/ugyudya/status/17...
Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başarılı oyunculuğu ile çok beğeniliyor. Hikaye o kadar heyecanlı ki izleyenler metaforları anlayabilmek için karakterleri analiz etti. Sonunda ise herkesi şok edecek o iddia ortaya çıktı.
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Kızıl Goncalar ekranlara geldiği günden bu yana merakla takip ediliyor. Dizide tarikat yaşantısı ile seküler anlayışın izleri işleniyor.
Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesi sonucu ortaya eşsiz bir hikaye çıkıyor.
Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile ise aklı karışık ancak derinlerde bir yerde "bilmenin idrakinde olan" bir din adamını izliyoruz.
Dizi her geçen gün iki tarafın birbiriyle kavgasını, öyle incelikle işliyor ki birbirine zıt gibi görünen iki anlayış biçiminin ne kadar da insani olduğunu anlıyoruz.
Diziyi derinlemesine inceleyecek olsak belki de farkında olmadığımız birçok örtük anlam içeriği çıkar.
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Örneğin sosyal medyada bir kullanıcının iddiasına göre dizide her bir karakter farklı bir günahı temsil ediyor. Böylece ortaya muazzam bir hikaye anlatıcılığı ile birleşmiş "7 ölümcül günah" tanımı çıkıyor.
"Dizide, kibrin sembolü olan Sadi Hüdayi'nin isminin anlamı 'doğru yolu gösteren, rehberlik eden, dürüst, adaletli' demektir. Ancak Vakti Muazara'da gördüğümüz üzere, Sadi doğru yolu göstermekten ziyade kavramları kendi menfaati için şekillendirebiliyor."
"Sadi'nin karşıtı ise Cüneyd. İftar sofrasında Sadi'nin gösterişine karşılık, Cüneyd'in azla yetinmesi. Kibre karşı alçakgönüllülük."
"Dizide, hasetin sembolü Müyesser'dir. Geçmişte Sadi'ye aşık olduğunu biliyoruz. Sadi üzerinde Hasna'dan sonra en çok etkisi olan kişi odur. Hatta Sadi, onun sözlerine itimat ediyor."
"Müyesser'in karşıtı ise Hande. İkisi de tek başına ayakta kalmaya çalışan kadınlar ve ikisi de mutsuz. Fakat biri haset ile kaplıyken, öteki nezaketine rağmen mutsuz."
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"Dizide, öfkenin sembolü Naim. İsminin anlamı "sakin" olsa da, gerçekte hiç sakin bir yapısı olmadığını defalarca gördük. Sürekli kendini mağdur görüyor ve yaptıklarını meşrulaştıracak bahaneler buluyor. "
"Tembelliğin karşıtı çalışkanlıktır. Dizide bu günahın sembolü Feyza'dır. Karşıtı ise Zeynep'tir. Cüneyt, Feyza'nın hafızasını takdir etti fakat Feyza bunun değerini bilmiyor. Lükse ve dünya zevklerine çok düşkün. Alkan ailesinin mutfağında bunu gördük."
"Dizide açgözlülüğün sembolü Hasna. Her fırsatta cilveden, kadınlıktan bahsediyor. Tam bir Lilith. İsminin anlamı da "güzel, hoş, çekici" demek. Sadi bir kere eline düştü ve ondan kurtulamıyor, kurtulmak istemiyor. Hasna'nın karşıtı ise Gül Ayşe. "
"Dizide oburluğun sembolü Affan. Diziye ilk girdiği sahnede iştahla yemek yiyordu. Ayrıca, Sadi'nin en güçlü ittifaklarından biri ve tarikatın yönetimini ele geçirmeye çalışır. "
Siz karakterler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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