Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar ile adından epey söz ettiriyor. Bu dizide başrolleri ünlü oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal ile paylaşan Yazıcıoğlu, Cüneyd karakterine hayat veriyor. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar dizisi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.