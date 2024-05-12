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Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 14:21

Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar ile adından epey söz ettiriyor. Bu dizide başrolleri ünlü oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal ile paylaşan Yazıcıoğlu, Cüneyd karakterine hayat veriyor. Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar dizisi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://twitter.com/dizianaIiz/status...
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" adlı televizyon dizisi, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" adlı televizyon dizisi, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, her hafta sergilediği performansla izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, her hafta sergilediği performansla izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

Dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümlerinde Cüneyd'in babası Vahit karakteri de hikayeye dahil olacak.

Dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümlerinde Cüneyd'in babası Vahit karakteri de hikayeye dahil olacak.

Cüneyd'in annesinin akıbeti ise izleyicilerin merakla beklediği bir diğer konu.

Cüneyd'in annesinin akıbeti ise izleyicilerin merakla beklediği bir diğer konu.

Son bölümlerde Zeynep'e olan ilgisi ile de dikkat çeken Cüneyd, dizinin en popüler karakterleri arasında yer alıyor.

Son bölümlerde Zeynep'e olan ilgisi ile de dikkat çeken Cüneyd, dizinin en popüler karakterleri arasında yer alıyor.
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Mert Yazıcıoğlu, Cüneyd karakterini canlandırdığı popüler dizi hakkında ilk kez kamera karşısında soruları yanıtladı.

Mert Yazıcıoğlu, Cüneyd karakterini canlandırdığı popüler dizi hakkında ilk kez kamera karşısında soruları yanıtladı.

İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Kızıl Goncalar" hakkında Yazıcıoğlu'nun neler söylediğini merak edenler için röportajı aşağıya bırakıyoruz👇🏻

İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Kızıl Goncalar" hakkında Yazıcıoğlu'nun neler söylediğini merak edenler için röportajı aşağıya bırakıyoruz👇🏻

İşte o video...

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