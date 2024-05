Kızıl Goncalar’ın Can’ı Meğer İşte Benim Stilimde Bahar Candan’ın Partneri Olmuş!

Now Tv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Kızıl Goncalar' dizisinde, usta oyuncu Özcan Deniz'in hayat verdiği Doktor Levent karakterinin kızı Mira'nın okul arkadaşı rolünde Can Kızıltuğ'u görüyoruz. Ancak Kızıltuğ, ekranlarda yabancı bir isim değil. Aslında, yıllar önce popüler moda yarışması 'İşte Benim Stilim'de Bahar Candan ile birlikte yaptığı şovla hafızalara kazınmıştı.