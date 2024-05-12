Kızıl Goncalar’ın Can’ı Meğer İşte Benim Stilimde Bahar Candan’ın Partneri Olmuş!
Kızıl Goncalar’ın Can’ı Meğer İşte Benim Stilimde Bahar Candan’ın Partneri Olmuş!
Now Tv'de yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Kızıl Goncalar' dizisinde, usta oyuncu Özcan Deniz'in hayat verdiği Doktor Levent karakterinin kızı Mira'nın okul arkadaşı rolünde Can Kızıltuğ'u görüyoruz. Ancak Kızıltuğ, ekranlarda yabancı bir isim değil. Aslında, yıllar önce popüler moda yarışması 'İşte Benim Stilim'de Bahar Candan ile birlikte yaptığı şovla hafızalara kazınmıştı.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilk yayınlandığı bölümden bu yana ekranlarda fırtınalar estiriyor.
Herkesin heyecanla takip ettiği dizinin son bölümünde uyuşturucu nedeniyle hayatı mahvolan Can karakterinin yaşadıklarına şahitlik ettik.
Can ve Cüneyd'in sahnesi herkesin tüylerini diken diken etti. Bölüm sonunda ise Can, tarikata dahil oldu.
Dizide Can karakterine hayat veren Can Kızıltuğ sosyal medyada gündem oldu. Ancak geçmiş yıllarda ekranlarda yaptığı başka bir şov ile...
Meğer oyuncu geçmiş yıllarda yayınlanan ve ekranlara damga vuran İşte Benim Stilim'e katılmış. Hem de Bahar Candan'ın partneri olarak.
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Hatırlayanlar bilirler, moda yarışmasında her hafta başka konseptler canlandıran yarışmacılar yüksek puanla 1'inci olmaya çalışıyordu.
Yine böyle bir bölümde, şimdilerde cezaevinde olan Bahar Candan, Can Kızıltuğ'u partneri olarak ekranlara tanıttı. İkilinin dans şovu olay olmuştu.
Bakalım görünce tanıyabilecek misiniz? İşte o anlar...
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