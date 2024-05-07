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Uyuşturucu Yüzünden Kendini Kaybeden Can ile Cüneyd'in Sahnesi Kitaptan Alıntıymış!

Uyuşturucu Yüzünden Kendini Kaybeden Can ile Cüneyd'in Sahnesi Kitaptan Alıntıymış!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 11:13

Kızıl Goncalar'ın son bölümüne Can ile Cüneyd'in sahnesi damga vurdu. Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden kendini kaybeden Can'a, Cüneyd secdeyi gösterdi. Meğer o sahne bir kitaptan alıntılanmış....

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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar, yeni bölümü herkesi şaşırttı.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar, yeni bölümü herkesi şaşırttı.

Now TV'nin sevilen dizisinde bu bölüm uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Can, hastaneden kaçtı.

Now TV'nin sevilen dizisinde bu bölüm uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan Can, hastaneden kaçtı.

Bir inşaata çağırdığı Mira, yanında Zeynep'i de getirince olanlar oldu. Can tartışma sırasında Zeynep'i merdivenlerden itti.

Bir inşaata çağırdığı Mira, yanında Zeynep'i de getirince olanlar oldu. Can tartışma sırasında Zeynep'i merdivenlerden itti.

Zeynep canıyla boğuşurken Cüneyd hastaneden bir hışım çıktı. Herkes Can'a zarar verecek, diye düşünürken Cüneyd, Can'a iyi bir ders verdi.

Zeynep canıyla boğuşurken Cüneyd hastaneden bir hışım çıktı. Herkes Can'a zarar verecek, diye düşünürken Cüneyd, Can'a iyi bir ders verdi.

"Ben kötü biriyim" diyen Can'a verdiği ders ile herkesin ağzını açık bırakan Cüneyd, Can sayesinde posta oturdu.

"Ben kötü biriyim" diyen Can'a verdiği ders ile herkesin ağzını açık bırakan Cüneyd, Can sayesinde posta oturdu.
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Kullanıcıların ilgisini çeken o sahne bir kitaptan alıntı çıktı.

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O sahnenin Karamazov Kardeşler eserinde Rahip Zosima ve Dimitri arasındaki diyalogdan esinlenerek yazıldığı iddia edildi.

O sahnenin Karamazov Kardeşler eserinde Rahip Zosima ve Dimitri arasındaki diyalogdan esinlenerek yazıldığı iddia edildi.

Kullanıcıların yorumları ise şöyle👇🏻

Kullanıcıların yorumları ise şöyle👇🏻
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