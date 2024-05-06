Yarın Yeni Bölümü Olan Bahar'ın Fragmanından Ses Yok: İzleyicinin Tepkisi Büyüyor!

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Bahar dizisi çok seviliyor. Ancak fragman krizi sosyal medyada izleyiciyi çileden çıkardı. Yarın yeni bölümü yayınlanacak olan Bahar'ın fragmanı hala verilmedi.