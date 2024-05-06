Yarın Yeni Bölümü Olan Bahar'ın Fragmanından Ses Yok: İzleyicinin Tepkisi Büyüyor!
Yarın Yeni Bölümü Olan Bahar'ın Fragmanından Ses Yok: İzleyicinin Tepkisi Büyüyor!
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Bahar dizisi çok seviliyor. Ancak fragman krizi sosyal medyada izleyiciyi çileden çıkardı. Yarın yeni bölümü yayınlanacak olan Bahar'ın fragmanı hala verilmedi.
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Show Tv'nin sevilen dizisi Bahar geçtiğimiz bölümü ile merak uyandırdı. Bahar Timur'un kendisini Rengin ile aldattığını öğrendi.
Dizi dram-komedi çizgisinde Türk dizileri arasında zirvedeyken izleyici fragman konusunda tepkili.
Reytinglerde birinci sıradan düşmeyen Bahar'ın yeni bölüm fragmanı bir türlü gelmek bilmiyor. Geçen bölüm son gün yayınlanmıştı.
7 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak olan Bahar'ın fragmanı hala verilmedi.
Sosyal medyada tepkiler büyüdü👇🏻
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