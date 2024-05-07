Zeynep Tarikata Geri Dönüyor! Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne İzleyiciden İlk Tepkiler

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Can dergaha gelip Cüneyd'in uzattığı eli tuttu. Can'ın bu adımı Cüneyd'i posta oturttu. Sadi Hüdayi postu kaybetti. Son sahnede ise Beste'nin tehdidi ile Zeynep tarikata geri döndü. İşte izleyiciden gelen ilk tepkiler...