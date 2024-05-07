Zeynep Tarikata Geri Dönüyor! Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne İzleyiciden İlk Tepkiler
Zeynep Tarikata Geri Dönüyor! Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne İzleyiciden İlk Tepkiler
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Can dergaha gelip Cüneyd'in uzattığı eli tuttu. Can'ın bu adımı Cüneyd'i posta oturttu. Sadi Hüdayi postu kaybetti. Son sahnede ise Beste'nin tehdidi ile Zeynep tarikata geri döndü. İşte izleyiciden gelen ilk tepkiler...
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar her yeni bölümü ile ekranlara damgasını vuruyor.
Now TV'de yayınlanan son bölümünde posta Cüneyd oturdu. Posta oturması ise Can'ın sayesinde oldu. Herkesi çok şaşırtan ikili sosyal medyanın gündeminde.
Sadi Hüdayi postu kaybetmesinin ardından Zeynep de koruyucu aile olarak doktor Levent'in evine gidecekti.
Ancak Naim'in Mira tehdidinden korkan Beste, Zeynep'e olayı açıklayıp babasının evine dönmesini istedi.
İşte izleyiciden gelen ilk yorumlar👇🏻
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