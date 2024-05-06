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Hangi Dizi Birinci Sırada? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Hangi Dizi Birinci Sırada? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 13:15

Televizyon dünyası, birbirinden heyecanlı dizilerin yeni bölümleri ile haftayı bitirdi. İzleyiciler, bir taraftan favori dizilerini izlemeye devam ederken, diğer taraftan da yeni yapımları merakla takip ediyorlar. Hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok hangi dizi izlendi? Hangi yapımlar, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı?

Detayları birlikte inceleyelim...

Kaynak: https://twitter.com/dtural/status/178...
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Haftalık dizi reytingleri, tıpkı günlük reytingler gibi, izleyicilerin büyük bir ilgisini çekiyor.

Haftalık dizi reytingleri, tıpkı günlük reytingler gibi, izleyicilerin büyük bir ilgisini çekiyor.

Her hafta, birbirinden daha heyecan verici diziler, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Her hafta, birbirinden daha heyecan verici diziler, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Kanal D, Fox TV, TV8, Star TV, TRT 1 ve ATV gibi önde gelen televizyon kanallarında yayınlanan diziler, izleyicilerin nefeslerini tutarak izlemeye devam ettikleri yapımlar arasında yer alıyor.

Kanal D, Fox TV, TV8, Star TV, TRT 1 ve ATV gibi önde gelen televizyon kanallarında yayınlanan diziler, izleyicilerin nefeslerini tutarak izlemeye devam ettikleri yapımlar arasında yer alıyor.

Geçen hafta en çok hangi dizilerin izlendiğini merak ediyor musunuz? İşte Total reytinglerine göre en çok izlenen diziler listesi👇🏻

10. Selahaddin Eyyubi | 4,81

10. Selahaddin Eyyubi | 4,81

Selahaddin Eyyubi, 'Dünyaya adalet, Kudüs'e özgürlük' felsefesiyle yetiştirilmiş bir liderdir. Bu doğrultuda, Haçlılarla savaşmış ve Zengi Devleti'nin koruması altındaki sınır savaşçılarının liderliğini yapmıştır. Selahaddin'in ana hedefi, İslam birliğini oluşturmak ve Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden geri almak olmuştur.

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9. Hudutsuz Sevda | 5,03

9. Hudutsuz Sevda | 5,03

Babasının kan davası sonucu yaşamını yitirmesi ve bu olayın ardından İstanbul'a sürgüne gönderilen asi genç Halil İbrahim, yirmi yıl sonra sevgilisi Yasemin ile birlikte yeni bir yaşam kurma umuduyla Karadeniz'e geri döner. Ancak, düşmanlarının bu yeni başlangıcı kabul etmeye yanaşmaması, Halil İbrahim'i bir intikam serüvenine sürükler.

8. Teşkilat | 5,91

8. Teşkilat | 5,91

'Teşkilat' adlı televizyon dizisi, kendi yaşamlarını ikinci plana atarak ülkelerine hizmet etmeyi seçen ve bu uğurda kalabalıklar arasında adeta görünmez olmayı gerektiren bir görevi üstlenen yedi vatanseverin hikayesini anlatmaktadır. Bu kişiler, ülkeleri için 'yer altına' inmeyi göze alarak, bu zorlu görevi kabul etmişlerdir.

7. Yalı Çapkını | 5,91

7. Yalı Çapkını | 5,91

Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Yalı Çapkını' adlı dizi, Gaziantep'in varlıklı ailesi Halis Ağa'nın, gözbebeği torunu Ferit'in evlilik sürecini merkezine alıyor. Halis Ağa ve ailesi, Ferit'in onların belirlediği bir gelin adayı ile dünya evine girmesini arzu ediyor. Bu durum, Ferit'in hayatında ve ailenin dinamiklerinde çeşitli olayların yaşanmasına neden oluyor.

6. İnci Taneleri | 6,42

6. İnci Taneleri | 6,42

Azem Yücedağ, uzun yıllar hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşuyor. Ancak bu özgürlük, kaybettiklerini yeniden bulma mücadelesiyle gölgeleniyor. Hikayesi, ekranlarda izleyicilerle buluşacak. Azem'in geçmişi acılarla dolu, omuzlarında büyük bir sır taşıyor ve hayatın ağır yükünü sırtında hissediyor. Ancak umut, onun en büyük kılavuzu. Kolyesinden kopmuş ve dağılmış inci tanelerini toplayıp yeniden bir araya getirebilecek mi?

5. Kızıl Goncalar | 7,21

5. Kızıl Goncalar | 7,21

'Kızıl Goncalar', Levent adındaki bir Atatürkçü (Özcan Deniz tarafından canlandırılan) ve Meryem adında, dindar bir tarikatın içerisinde yaşayan bir kadının (Özgü Namal'ın canlandırdığı) hayatlarının kesişme noktasını ele alıyor. Ancak, bu hikaye sadece iki farklı dünyanın çarpışmasını değil, aynı zamanda farklı inanç ve düşüncelere sahip olmalarına rağmen 'evlat' söz konusu olduğunda, annelik ve babalığın birleştirici gücünü de vurguluyor.

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4. Kuruluş Osman | 7,27

4. Kuruluş Osman | 7,27

Adaletle zorbalığa, özgürlükle köleliğe meydan okuyan ve tarihin tanık olduğu en büyük imparatorluğa 'aşkla' ismini kazandıran bir hikaye bu. 72 milletin kırdığı düzene karşı başkaldıran, mazlumların sessiz çığlıklarına umut olan bir direnişin öyküsü. Bu, 400 çadırdan oluşan bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir dünya imparatorluğuna doğru Osmanlıların yürüyüşünün destansı hikayesidir.

3. Gönül Dağı | 7,80

3. Gönül Dağı | 7,80

Dizi, Taner adlı bir karakterin çocukluk aşkı Dilek ile tekrar bir araya gelme hayallerini ve iki kuzeninin sınırlı kaynaklarla yaşadığı zorlukları konu alıyor. Bu üç kişi, unutulmayacak bir olayın içerisinde kendilerini buluyorlar. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, senaryosunu Mustafa Becit, Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.

2. Kızılcık Şerbeti | 8,60

2. Kızılcık Şerbeti | 8,60

'Kızılcık Şerbeti', çeşitli kültürlerden gelen iki ailenin yaşam hikayesini merkezine alıyor. Bu ailelerin çocukları olan Doğa ve Fatih, birbirinden farklı kültürlerin çocukları olarak karşımıza çıkıyorlar. Dağa'nın hamile kalması ve ardından çiftin ani bir kararla evlenmesi, hem Doğa ve Fatih'in hem de ailelerinin hayatını karmaşık bir dizi olaya sürüklüyor. Bu olaylar, karakterlerin hayatlarını, ilişkilerini ve kültürel çatışmalarını derinden etkiliyor. Her bir karakterin kendi yaşam yolculuğu, bu çeşitli kültürlerin çocukları arasında yaşanan aşk, anlaşmazlık ve uyum hikayesine eşlik ediyor.

1. Bahar | 10,72

1. Bahar | 10,72

Bahar karakterini Demet Evgar'ın canlandırdığı hikayede, Bahar'ın yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiye geldiği bir dönemde, dışarıdan bakıldığında 'kusursuz' olarak nitelendirilen ailesinin ve özellikle eşi Timur'un, Mehmet Yılmaz Ak'ın performansıyla, bilinmeyen bir yüzüyle tanışması anlatılıyor. Bahar'ın beklenmedik hastalığı, aile içindeki tüm dinamikleri alt üst ediyor. Bu zorlu süreçte, Evren karakteri, Buğra Gülsoy'un başarılı yorumuyla, Timur'un her alanda karşısına çıkan bir rakip oluyor. Bu dönüşüm ve rekabet hikayesi, karakterlerin iç dünyalarını ve ilişkilerini derinlemesine ele alıyor.

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