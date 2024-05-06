Hangi Dizi Birinci Sırada? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!
Hangi Dizi Birinci Sırada? Geçtiğimiz Hafta En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!
Kaynak: https://twitter.com/dtural/status/178...
Televizyon dünyası, birbirinden heyecanlı dizilerin yeni bölümleri ile haftayı bitirdi. İzleyiciler, bir taraftan favori dizilerini izlemeye devam ederken, diğer taraftan da yeni yapımları merakla takip ediyorlar. Hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok hangi dizi izlendi? Hangi yapımlar, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı?
Detayları birlikte inceleyelim...
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Haftalık dizi reytingleri, tıpkı günlük reytingler gibi, izleyicilerin büyük bir ilgisini çekiyor.
Her hafta, birbirinden daha heyecan verici diziler, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Kanal D, Fox TV, TV8, Star TV, TRT 1 ve ATV gibi önde gelen televizyon kanallarında yayınlanan diziler, izleyicilerin nefeslerini tutarak izlemeye devam ettikleri yapımlar arasında yer alıyor.
Geçen hafta en çok hangi dizilerin izlendiğini merak ediyor musunuz? İşte Total reytinglerine göre en çok izlenen diziler listesi👇🏻
10. Selahaddin Eyyubi | 4,81
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9. Hudutsuz Sevda | 5,03
8. Teşkilat | 5,91
7. Yalı Çapkını | 5,91
6. İnci Taneleri | 6,42
5. Kızıl Goncalar | 7,21
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4. Kuruluş Osman | 7,27
3. Gönül Dağı | 7,80
2. Kızılcık Şerbeti | 8,60
1. Bahar | 10,72
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