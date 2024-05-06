Sevilen Dizi Gönül Dağı'nın Yeni Fragmanı Geldi: Selma Taner'i Terk Ediyor!
Sevilen Dizi Gönül Dağı'nın Yeni Fragmanı Geldi: Selma Taner'i Terk Ediyor!
Kaynak: https://twitter.com/gonuldagitrt/stat...
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların başrolünü paylaştığı popüler dizi 'Gönül Dağı'nın merakla beklenen 138. bölüm fragmanı sonunda izleyicilerle buluştu. Kazadan sonra Selma'nın durumu herkesi merak içinde bıraktı. Acaba bu durum, Taner ile olan evliliklerini tehlikeye mi atacak? İşte, heyecanla beklenen Gönül Dağı'nın 138. bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar...
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TRT 1'in popüler Cumartesi akşamı dizisi Gönül Dağı, her hafta izleyicileri büyülü hikayeleriyle ekran başına toplamaya devam ediyor.
Dizi, son bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Yeni bölümünün merakla beklenildiği diziden yeni bir fragman yayınlandı.
Dizinin yeni bölümünde, Selma'nın hastanede ameliyata alındığı görülüyor. Taner, kazaya neden olan Ufuk'un peşini bırakmıyor. Ancak Amcaoğulları, Taner'in hastanede olmadığını geç anlıyor. Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durdurabilecek?
Mevsim, Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı vicdan azabı çekiyor ve Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar veriyor. Peki, Mevsim'e kim engel olacak? Kaya Ailesi, Ali'ye Selma'nın kritik durumunu saklıyor. Ali, Selma'yla ilgili gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek?
Gönül Dağı 138. bölüm fragmanı yayında👇🏻
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