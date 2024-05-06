Sevilen Dizi Gönül Dağı'nın Yeni Fragmanı Geldi: Selma Taner'i Terk Ediyor!

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların başrolünü paylaştığı popüler dizi 'Gönül Dağı'nın merakla beklenen 138. bölüm fragmanı sonunda izleyicilerle buluştu. Kazadan sonra Selma'nın durumu herkesi merak içinde bıraktı. Acaba bu durum, Taner ile olan evliliklerini tehlikeye mi atacak? İşte, heyecanla beklenen Gönül Dağı'nın 138. bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar...