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2025’te Tadına Doyamadığın İçin Devamlı Yapacağın O Yemeği Söylüyoruz!

etiket 2025’te Tadına Doyamadığın İçin Devamlı Yapacağın O Yemeği Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 21:01

Yeni yıl, yeni heyecanlar, yeni tarifler, yepyeni lezzetler...

2025 yılında tadına doyamadığın için sık sık yapacağın yemek hangisi? Cevabı testte!

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1. Hangi tatlar sana daha fazla hitap ediyor?

2. Bunlardan hangisini tercih edersin?

3. Akşam yemekleri senin için ne ifade ediyor?

4. Peki ya sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?

5. Bu yemeklerden biri olsan, hangisi olurdun?

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6. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?

7. Senin için iyi bir yemek hangisine benziyor?

8. Hangisi senin için daha keyifli?

9. Yemeklerin yanında hangi içeceği tercih ettiğini öğrenelim!

Patates Graten!

Patates Graten!

Sende adeta bağımlılık yaratacak, yapmaktan asla bıkmayacağın bir yemek patates graten! Hem pratik hem de lezzetli o tarif...

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 58 dakika

Pişirme derecesi: 150 °

Malzemeler:

  • 1 kilogram patates

  • 250 ml süt

  • 250 ml krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 tutam muskat

  • 60 gram Gruyere peyniri

Yapılışı:

  • İlk olarak patatesleri yıka ve sonra ince ince dilimleyerek bir kaseye koy. 

  • Bir kabın içerisinde süt ve kremayı karıştır. Tuz, biber ve muskatı ekle. Hazırladığın bu karışımı patates dilimlerinin üzerine dök ve iyice karıştır.

  • Patates dilimlerini hazneye aktar ve sosun kalan kısmını patateslerin üzerinde gezdir.

  • Tüm bunları yaptıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ı belirtilen süre ve sıcaklıkta çalıştır.

Şimdiden afiyet olsun!

Kağıtta palamut balığı!

Kağıtta palamut balığı!

Hem sağlıklı, hem lezzetli hem de pratik olan o tarif! Balıkla pek aram yoktur benim ya diyenleri bile kendine hayran bırakıp tekrar tekrar yaptıracak... Hazırsan detaylara geçiyoruz.

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 200 °

Malzemeler: 

  • 2 dilim balık fileto

  • 0.5 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 2 defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:1. Önceden hazırladığın yarım soğanı ve 3 diş sarımsağı dilimle, üzerine iki dilim limon doğra.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer  sepetinin içine yağlı bir kağıt koy ve önce soğan dilimlerini sonra da bir dilim limonu ekle.

3. Üstüne palamut dilimlerini, baharatları, defne yapraklarını, sarımsak ve soğan dilimlerini üst üste yerleştir.. 

4. Daha sonra yağlı kağıdı açılmayacak şekilde paketle ve belirtilen süre ve derecede pişir.

Çok lezzetli gözüküyor değil mi? Hemen işe koyul öyleyse!

Yeşil mercimek köftesi!

Yeşil mercimek köftesi!

Sağlık açısından oldukça faydalı, hem de herkesin evindeki malzemelerle yapabileceği pratik bir lezzet! Evet, tam da bunu arıyorum diyorsan tarife geçelim. 

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 fincan yeşil mercimek

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı deniz tuzu

  • 6 yemek kaşığı galeta unu

Yapılışı:

1. Öncelikle yeşil mercimeği haşla. Daha sonra soğan ve sarımsağı zeytinyağında diriliğini kaybedene dek kavur.

2. Derin bir kabın içerisine soğan, sarımsak, yeşil mercimek, tuz, karabiber, yumurta, galeta unu ekleyerek karıştır. 

3. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar galeta unu eklemeye devam et. 

4. Tüm malzemeleri karıştırarak köftelere şekil ver ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine diz. Belirtilen süre ve derecede pişir.

Şimdiden afiyet olsun!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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