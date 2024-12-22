2025’te Tadına Doyamadığın İçin Devamlı Yapacağın O Yemeği Söylüyoruz!
2025’te Tadına Doyamadığın İçin Devamlı Yapacağın O Yemeği Söylüyoruz!
Yeni yıl, yeni heyecanlar, yeni tarifler, yepyeni lezzetler...
2025 yılında tadına doyamadığın için sık sık yapacağın yemek hangisi? Cevabı testte!
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1. Hangi tatlar sana daha fazla hitap ediyor?
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2. Bunlardan hangisini tercih edersin?
3. Akşam yemekleri senin için ne ifade ediyor?
4. Peki ya sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?
5. Bu yemeklerden biri olsan, hangisi olurdun?
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6. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?
7. Senin için iyi bir yemek hangisine benziyor?
8. Hangisi senin için daha keyifli?
9. Yemeklerin yanında hangi içeceği tercih ettiğini öğrenelim!
Patates Graten!
Kağıtta palamut balığı!
Yeşil mercimek köftesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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