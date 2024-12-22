Özcan Ulaş, Murat Övüç ve Bülent Ersoy’un Olaylı Videosunu İngilizce Dublajla Gündeme Taşıdı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve sahne performanslarıyla sıkça gündeme gelen Murat Övüç, daha önce katıldığı bir davette, “Bülent Ersoy’un takıları sahte. Benimkiler altı buçuk karat. Bir milyon dolarlık takılarım var, isterse takılarını getirip karşılaştıralım” şeklinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ardından, bu sözleri nedeniyle büyük pişmanlık yaşayan Övüç, Bülent Ersoy’dan özür dilemiş ve Ersoy’u evinde ziyaret etmişti.