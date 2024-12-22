Eskişehir’de 'Çaycı Hüseyin' Rüzgarı: Alpaslan Özmol Çay Dağıttı!

Türk televizyonunun unutulmaz karakterlerinden 'Çaycı Hüseyin' ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Alpaslan Özmol, Eskişehir’i ziyaret ederek dikkatleri üzerine çekti. Çocuklar Duymasın dizisindeki ikonik Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Özmol, son dönemde sosyal medyada “öldü” şeklinde yalan haberlerle gündeme gelmişti. Ancak bu haberlerin kaynağı hala belirsiz.