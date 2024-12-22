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Eskişehir’de 'Çaycı Hüseyin' Rüzgarı: Alpaslan Özmol Çay Dağıttı!

Eskişehir’de 'Çaycı Hüseyin' Rüzgarı: Alpaslan Özmol Çay Dağıttı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 19:27

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Türk televizyonunun unutulmaz karakterlerinden 'Çaycı Hüseyin' ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Alpaslan Özmol, Eskişehir’i ziyaret ederek dikkatleri üzerine çekti. Çocuklar Duymasın dizisindeki ikonik Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Özmol, son dönemde sosyal medyada “öldü” şeklinde yalan haberlerle gündeme gelmişti. Ancak bu haberlerin kaynağı hala belirsiz.

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Son olarak Eskişehir’de bir mekanda çay dağıtarak sevenleriyle buluşan Alpaslan Özmol, eski günlerden izler taşıyan neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

Son olarak Eskişehir’de bir mekanda çay dağıtarak sevenleriyle buluşan Alpaslan Özmol, eski günlerden izler taşıyan neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncu "Çaylaaaar!" şeklindeki ikonik repliğiyle bağırarak çay dağıttı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Ünlü oyuncu "Çaylaaaar!" şeklindeki ikonik repliğiyle bağırarak çay dağıttı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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