Geç Saatlere Kadar Ayakta Kalıp Uyku Nedir Bilmeyen Gece Kuşlarının Çok İyi Bildiği Şeyler!

Geç yatmak, uyku düzenini olumsuz etkileyerek yorgunluk, odaklanma sorunları ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi problemlere yol açabilir. Ancak bunun yanında bazılarımız için geç yatmak vazgeçilmez bir alışkanlık. Uyku nedir bilmeyen gece kuşlarının çok iyi bildiği durumları sizler için derledik. Gece uykusu konusunda sıkıntı çeken herkesin kendinden bir parça bulacağı bu videoda neler varmış, bir göz atalım 👇