TikTok Fenomeni Efruz Aydın’dan Ünlü Olma Taktikleri: "Mal Olun"

Son yıllarda içerik üreticilerinin sayısı hızla artarken, TikTok, geniş kitlelere ulaşmanın en kolay yollarından biri haline geldi. Eğlenceli içerikleriyle tanınan TikTok fenomeni Efruz Aydın, ünlü olmak isteyen takipçilerine samimi bir şekilde tavsiyelerde bulundu. Özellikle TikTok'ta ünlü olmak için yapılması gerekenlerin aslında çok basit olduğuna vurgu yaptı. Bakalım neler demiş...