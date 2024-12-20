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TikTok Fenomeni Efruz Aydın’dan Ünlü Olma Taktikleri: "Mal Olun"

TikTok Fenomeni Efruz Aydın’dan Ünlü Olma Taktikleri: "Mal Olun"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 16:21

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Son yıllarda içerik üreticilerinin sayısı hızla artarken, TikTok, geniş kitlelere ulaşmanın en kolay yollarından biri haline geldi. Eğlenceli içerikleriyle tanınan TikTok fenomeni Efruz Aydın, ünlü olmak isteyen takipçilerine samimi bir şekilde tavsiyelerde bulundu. Özellikle TikTok'ta ünlü olmak için yapılması gerekenlerin aslında çok basit olduğuna vurgu yaptı. Bakalım neler demiş...

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Kendisinden sık sık nasıl ünlü olunabileceği sorusunun geldiğini belirten Efruz Aydın, takipçilerine "Mal olun arkadaşlar, benim gibi olun" diyerek TikTok’ta ünlü olmanın en basit yolunu anlattı.

Kendisinden sık sık nasıl ünlü olunabileceği sorusunun geldiğini belirten Efruz Aydın, takipçilerine "Mal olun arkadaşlar, benim gibi olun" diyerek TikTok’ta ünlü olmanın en basit yolunu anlattı.

İlginç hareketler yaparak tanınmanın kolay olduğunu vurgulayan fenomen, bu yöntemin sosyal medyada hızla popülerlik kazandırdığını söyledi.

İlginç hareketler yaparak tanınmanın kolay olduğunu vurgulayan fenomen, bu yöntemin sosyal medyada hızla popülerlik kazandırdığını söyledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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