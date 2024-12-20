Öğrenciler Bir Günde Kaç Kez "Öğretmenim" Dedi? Bir Öğretmenin Zikirmatikle Yaptığı İlginç Deney

Çocuklar küçük yaşlardayken çok soru sorar, özellikle de ilkokul çağındaki minikler, öğretmenlerine 'öğretmenim' diyerek sayısız soru yöneltebilirler. Ayşe Pirmit isimli öğretmen, öğrencilerinin bir günde kaç kez 'öğretmenim' dediklerini merak etti ve bunu öğrenmek için ilginç bir yöntem kullandı. Peki sizce bir günde kaç defa 'öğretmenim' demiş olabilirler? Geli birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zikirmatik ile öğrencilerinin her söylediği "öğretmenim" kelimesini sayan öğretmen, okulda geçirdiği bir günü kameraya aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonuç ise öğretmenler için şaşırtıcı olmasa da, bizler için oldukça ilginçti. Tatlı öğrenciler, sadece bir günde tam 576 kez "öğretmenim" dediler.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın