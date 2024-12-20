Öğrenciler Bir Günde Kaç Kez "Öğretmenim" Dedi? Bir Öğretmenin Zikirmatikle Yaptığı İlginç Deney

Çocuklar küçük yaşlardayken çok soru sorar, özellikle de ilkokul çağındaki minikler, öğretmenlerine 'öğretmenim' diyerek sayısız soru yöneltebilirler. Ayşe Pirmit isimli öğretmen, öğrencilerinin bir günde kaç kez 'öğretmenim' dediklerini merak etti ve bunu öğrenmek için ilginç bir yöntem kullandı. Peki sizce bir günde kaç defa 'öğretmenim' demiş olabilirler? Geli birlikte bakalım.