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Öğrenciler Bir Günde Kaç Kez "Öğretmenim" Dedi? Bir Öğretmenin Zikirmatikle Yaptığı İlginç Deney

Öğrenciler Bir Günde Kaç Kez "Öğretmenim" Dedi? Bir Öğretmenin Zikirmatikle Yaptığı İlginç Deney

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 15:10

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Çocuklar küçük yaşlardayken çok soru sorar, özellikle de ilkokul çağındaki minikler, öğretmenlerine 'öğretmenim' diyerek sayısız soru yöneltebilirler. Ayşe Pirmit isimli öğretmen, öğrencilerinin bir günde kaç kez 'öğretmenim' dediklerini merak etti ve bunu öğrenmek için ilginç bir yöntem kullandı. Peki sizce bir günde kaç defa 'öğretmenim' demiş olabilirler? Geli birlikte bakalım.

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Zikirmatik ile öğrencilerinin her söylediği "öğretmenim" kelimesini sayan öğretmen, okulda geçirdiği bir günü kameraya aldı.

Zikirmatik ile öğrencilerinin her söylediği "öğretmenim" kelimesini sayan öğretmen, okulda geçirdiği bir günü kameraya aldı.

Sonuç ise öğretmenler için şaşırtıcı olmasa da, bizler için oldukça ilginçti. Tatlı öğrenciler, sadece bir günde tam 576 kez "öğretmenim" dediler.

Sonuç ise öğretmenler için şaşırtıcı olmasa da, bizler için oldukça ilginçti. Tatlı öğrenciler, sadece bir günde tam 576 kez "öğretmenim" dediler.

Hatta bu sayının daha fazla bile olabilirmiş!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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