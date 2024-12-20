Hayvan Seslerini Taklit Etmeye Çalışan Sevimli Bebek Kalpleri Eritti!

Bebek videoları, günümüzün en tatlı gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. @belisylmz0 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı yeni bir video, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Henüz koşmayı bile tam olarak öğrenememiş olan tatlı bir bebek, hayvan seslerini taklit etmeye çalıştı.
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İnek, kuş, kedi gibi hayvanların seslerini oldukça sevimli bir şekilde taklit eden bu miniğin videosu, izleyenlerin kalbini ısıttı.
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Video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve milyonlarca izlenme aldı.
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