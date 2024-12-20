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Hayvan Seslerini Taklit Etmeye Çalışan Sevimli Bebek Kalpleri Eritti!

Hayvan Seslerini Taklit Etmeye Çalışan Sevimli Bebek Kalpleri Eritti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 14:46

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Bebek videoları, günümüzün en tatlı gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. @belisylmz0 isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı yeni bir video, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Henüz koşmayı bile tam olarak öğrenememiş olan tatlı bir bebek, hayvan seslerini taklit etmeye çalıştı.

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İnek, kuş, kedi gibi hayvanların seslerini oldukça sevimli bir şekilde taklit eden bu miniğin videosu, izleyenlerin kalbini ısıttı.

İnek, kuş, kedi gibi hayvanların seslerini oldukça sevimli bir şekilde taklit eden bu miniğin videosu, izleyenlerin kalbini ısıttı.

Video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve milyonlarca izlenme aldı.

Video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve milyonlarca izlenme aldı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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