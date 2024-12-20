Aklına İlk Eyşan Geldi! Trafikte İsmail Filiz ile Karşılaşan Kurye Heyecanına Hakim Olamadı

Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisi, yayınlandığı yıllarda olduğu gibi günümüzde de unutulmuyor. Dizide Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz, trafikte bir kuryenin kameralarına takıldı. @fake.kuryee isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, kurye, İsmail Filiz’in aracına yaklaşarak Eyşan'ı sordu!
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İsmail Filiz'e denk gelen kurye de ilk olarak "Eyşan'ı unuttun değil mi abi?" diyerek ünlü oyuncuya selam verdi.
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Ezel dizisindeki Ömer karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz, bu olayla bir kez daha seyircilerle geçmişe bir yolculuk yaptırırken, kurye ile aralarında geçen selamlaşma izleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı.
İşte o anlar👇📹
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