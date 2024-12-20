onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aklına İlk Eyşan Geldi! Trafikte İsmail Filiz ile Karşılaşan Kurye Heyecanına Hakim Olamadı

Aklına İlk Eyşan Geldi! Trafikte İsmail Filiz ile Karşılaşan Kurye Heyecanına Hakim Olamadı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 11:55

İçerik Devam Ediyor

Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisi, yayınlandığı yıllarda olduğu gibi günümüzde de unutulmuyor. Dizide Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz, trafikte bir kuryenin kameralarına takıldı. @fake.kuryee isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, kurye, İsmail Filiz’in aracına yaklaşarak Eyşan'ı sordu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Filiz'e denk gelen kurye de ilk olarak "Eyşan'ı unuttun değil mi abi?" diyerek ünlü oyuncuya selam verdi.

İsmail Filiz'e denk gelen kurye de ilk olarak "Eyşan'ı unuttun değil mi abi?" diyerek ünlü oyuncuya selam verdi.

Kuryenin heyecanı ve samimi gülüşü izleyenleri kahkahalara boğarken, İsmail Filiz’in sakin ve sıcak tavırları da dikkat çekti.

Ezel dizisindeki Ömer karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz, bu olayla bir kez daha seyircilerle geçmişe bir yolculuk yaptırırken, kurye ile aralarında geçen selamlaşma izleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı.

Ezel dizisindeki Ömer karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz, bu olayla bir kez daha seyircilerle geçmişe bir yolculuk yaptırırken, kurye ile aralarında geçen selamlaşma izleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı.

İşte o anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın