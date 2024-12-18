İmam Nikahında Gülümseten Anlar: Gelin Kelime-i Tevhidi Bilemeyince "Ona Daha Kolay Sordunuz" Dedi!

Müslümanlıkta, resmi nikahtan önce yapılan imam nikahı, çiftler için önemli bir dini görev olarak kabul ediliyor. Ancak bu defa imam nikahı sırasında yaşananlar, sosyal medyada izleyenleri güldürdü. @sumeyye.siinem isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.