Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Kediler ve Kadınlar Arasındaki Ortak Özellikleri Sıraladı!

Evcil hayvanlar ve insanlar arasında pek çok benzerlik bulunuyor. Bu benzerlikler, insanlar ile evcil hayvanlar arasındaki güçlü bağları pekiştiriyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise kediler ve kadınlar arasındaki ortak özellikleri ele aldı. Kediler ve kadınların birçok yönüyle birbirlerine benzediğini vurgulayarak eğlenceli bir liste paylaştı.
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Sosyal medya kullanıcısı, "İkisi de istediğinde kendini sevdirmeyi bilir," "İkisi de sen yokmuşsun gibi davranabilir..." gibi birçok ortak özellik sıraladı.
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Bu paylaşım, aslında kedilerin ve kadınların birbirlerine ne kadar benzediklerini eğlenceli bir şekilde ortaya koydu.
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