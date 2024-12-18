Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Kediler ve Kadınlar Arasındaki Ortak Özellikleri Sıraladı!

Evcil hayvanlar ve insanlar arasında pek çok benzerlik bulunuyor. Bu benzerlikler, insanlar ile evcil hayvanlar arasındaki güçlü bağları pekiştiriyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise kediler ve kadınlar arasındaki ortak özellikleri ele aldı. Kediler ve kadınların birçok yönüyle birbirlerine benzediğini vurgulayarak eğlenceli bir liste paylaştı.