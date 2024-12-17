“Erkolar Kapatılsın” Cümlesi Gerçek Oldu! Eskişehir’de Kadınlara Özel Parti Gecesi Düzenlediler

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız “erkolar kapansın' cümlesi, bu kez Eskişehir’deki kadınlar tarafından gerçeğe dönüştürüldü! Sadece kadınların katılabileceği bir parti düzenleyen Eskişehirli kadınlar, kendilerine özel “kız gecesi” etkinliğiyle adeta eğlencenin tadını çıkardılar. TikTok kullanıcısı @redlipsevent tarafından paylaşılan video hızla yayıldı.