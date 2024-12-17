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“Erkolar Kapatılsın” Cümlesi Gerçek Oldu! Eskişehir’de Kadınlara Özel Parti Gecesi Düzenlediler

“Erkolar Kapatılsın” Cümlesi Gerçek Oldu! Eskişehir’de Kadınlara Özel Parti Gecesi Düzenlediler

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 17:11

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Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız “erkolar kapansın' cümlesi, bu kez Eskişehir’deki kadınlar tarafından gerçeğe dönüştürüldü! Sadece kadınların katılabileceği bir parti düzenleyen Eskişehirli kadınlar, kendilerine özel “kız gecesi” etkinliğiyle adeta eğlencenin tadını çıkardılar. TikTok kullanıcısı @redlipsevent tarafından paylaşılan video hızla yayıldı.

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Partiye katılan herkesin “erkolar kapatılsın” kaşesiyle giriş yaptığı etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Partiye katılan herkesin “erkolar kapatılsın” kaşesiyle giriş yaptığı etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadınların doyasıya eğlendiği gece, sadece katılımcılara özel keyifli anlar sunarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.

Kadınların doyasıya eğlendiği gece, sadece katılımcılara özel keyifli anlar sunarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.

O parti👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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