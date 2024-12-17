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İçerik Üreticisi Burak Çelebi, Ferhat Günay'ın Evini Gezdi: "Bu Evde Hayal Bile Edemeyeceğiniz Şeyler Oluyor"

İçerik Üreticisi Burak Çelebi, Ferhat Günay'ın Evini Gezdi: "Bu Evde Hayal Bile Edemeyeceğiniz Şeyler Oluyor"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 14:06

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Sosyal medyada “Mr. Fergio” adıyla tanınan Ferhat Günay, düzenlediği seks partileri ve lüks yaşam tarzıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Katar, Dubai ve İstanbul arasında yaşayan Günay, lüks hayatını takipçileriyle paylaşırken gizemli evi de merak konusu olmuştu. İçerik üreticisi Burak Çelebi, Günay ile lüks alışverişe çıktıktan sonra o çok konuşulan eve konuk oldu.

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"Bu evde hiç kimsenin hayal bile edemediği şeyler oluyor" sözleriyle başlayan videoda, partilerle sıkça anılan “Fergio House”un iç dekorasyonu, lüks detayları ve büyüleyici atmosferi gözler önüne serildi.

"Bu evde hiç kimsenin hayal bile edemediği şeyler oluyor" sözleriyle başlayan videoda, partilerle sıkça anılan “Fergio House”un iç dekorasyonu, lüks detayları ve büyüleyici atmosferi gözler önüne serildi.

Videonun sonunda ise Günay, takipçilerine sürpriz yaparak para hediyesi verileceğini açıkladı.

Videonun sonunda ise Günay, takipçilerine sürpriz yaparak para hediyesi verileceğini açıkladı.

Gizemli partileriyle adından söz ettiren bu ev, sosyal medyada yeniden tartışmaların odağı haline geldi.

Ferhat Günay’ın sınırları zorlayan yaşam tarzı, takipçilerinin merakını artırmaya devam ediyor.

Ferhat Günay’ın sınırları zorlayan yaşam tarzı, takipçilerinin merakını artırmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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