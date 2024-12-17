İçerik Üreticisi Burak Çelebi, Ferhat Günay'ın Evini Gezdi: "Bu Evde Hayal Bile Edemeyeceğiniz Şeyler Oluyor"

Sosyal medyada “Mr. Fergio” adıyla tanınan Ferhat Günay, düzenlediği seks partileri ve lüks yaşam tarzıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Katar, Dubai ve İstanbul arasında yaşayan Günay, lüks hayatını takipçileriyle paylaşırken gizemli evi de merak konusu olmuştu. İçerik üreticisi Burak Çelebi, Günay ile lüks alışverişe çıktıktan sonra o çok konuşulan eve konuk oldu.