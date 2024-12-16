Amsterdam’da Konser Veren Ezhel, Hayranlarının “Ezhel Bizi Pavyona Götür” Sloganlarından Freestyle Yaptı!

Rap müziğinin önemli isimlerinden Ezhel, son dönemde yurt dışında verdiği konserlerle sahneleri sallamaya devam ediyor. Özellikle 'Müptezel' albümü ile büyük çıkış yakalayan Ezhel, hit şarkılarından 'Pavyon' ile de büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. 'Pavyon' şarkısı, Ezhel’in kariyerinde önemli bir yere sahip ve hayranları, bu parçayı her fırsatta sahnede ona hatırlatmayı ihmal etmiyor. Amsterdam'daki son konserinde de hayranları Ezhel'e 'Pavyon' göndermesi yaptı.
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Amsterdam’da verdiği son konserinde, hayranlarının “Ezhel bizi pavyona götür” şeklindeki tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Ezhel, bu sloganları fırsata çevirdi.
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Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ezhel, spontane bir freestyle yaptı. O anlar, konseri izleyen bir hayranı tarafından kameraya alındı.
O anlar👇📹
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