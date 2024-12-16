Sarp Apak, Vural Çelik'e Veda Yazısı Yazmasının Ardından Tepki Çeken Gülse Birsel Hakkında Konuştu

Ekim ayında değerli oyuncumuz Vural Çelik'i kaybettik. Kendisi bir dönemlerin ikonik dizisi olan Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı olarak hafızalarımızda yer etmişti. Ünlü ismin vefatının ardından senelerce küs olduğu Gülse Birsel, cenazeye katılmayıp bir veda mesajı yayınlamayı tercih etti. Birsel'in o mesajı sosyal medyada epey tepki topladı. Veda mesajının uzun bir süre gündem olmasının ardından ünlü isimlere bu konu hakkında sorular sorulmaya devam edildi. Sarp Apak, bu konu hakkında ilk defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu.