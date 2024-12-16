Sarp Apak, Vural Çelik'e Veda Yazısı Yazmasının Ardından Tepki Çeken Gülse Birsel Hakkında Konuştu
Sarp Apak, Vural Çelik'e Veda Yazısı Yazmasının Ardından Tepki Çeken Gülse Birsel Hakkında Konuştu
Ekim ayında değerli oyuncumuz Vural Çelik'i kaybettik. Kendisi bir dönemlerin ikonik dizisi olan Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı olarak hafızalarımızda yer etmişti. Ünlü ismin vefatının ardından senelerce küs olduğu Gülse Birsel, cenazeye katılmayıp bir veda mesajı yayınlamayı tercih etti. Birsel'in o mesajı sosyal medyada epey tepki topladı. Veda mesajının uzun bir süre gündem olmasının ardından ünlü isimlere bu konu hakkında sorular sorulmaya devam edildi. Sarp Apak, bu konu hakkında ilk defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu.
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Sanat camiası ekim ayında ani bir ölümle sarsıldı. Vural Çelik, 17 Ekim günü 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Avrupa Yakası dizinde rol aldığı dönemlerde ikonik bir karakter olan Kubilay'ı canlandıran Vural Çelik'in ölümünün ardından dizinin senaristlerinden ve başrollerinden biri olan Gülse Birsel bir veda yazısı yayınlamıştı. Yayınladığı yazıda uzun süren küslükten bahsetme üslubu ve Çelik'in alıngan yapısından dem vurması epey tepki çekmişti.
Son zamanların başarılı oyuncularından Sarp Apak, birçok türde film ve dizi projesinde yer aldı. Kendisi Avrupa Yakası dizinde 'Tanrıverdi' karakterine hayat vermiş, Gülse Birsel ve Vural Çelik ile birlikte rol almıştı.
Sarp Apak, veda mektubu özelinde 'Aramızda Kalmasın'a konuştu. Apak, "Gülse'nin yeri çok ayrı. Olayda iletişim kazası oldu. Biraz abartıldığını düşünüyorum. Ben cenazedeydim de biliyorsunuz, içine sinmeyip bir şey paylaştı. Sonra büyüdü olay." cümleleriyle yanlış bir anlaşılma yaşandığını ifade etti.
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