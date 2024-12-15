Dobralığını Konuşturdu: Yasemin Özilhan'ın Sağlık Kokan Paylaşımına Demet Akalın'dan Hem Övüp Hem Gömen Yanıt
Dobralığını Konuşturdu: Yasemin Özilhan'ın Sağlık Kokan Paylaşımına Demet Akalın'dan Hem Övüp Hem Gömen Yanıt
Oyuncu Yasemin Özilhan, bir süredir son dönemlerin en revaçta mesleklerinden olan içerik üreticiliğine soyunmuş durumda biliyorsunuz. Özilhan, sağlıklı yaşama dair paylaşımları ve marka işbirlikleriyle geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özilhan'ın paylaşımlarını mercek altına alan ve sıkı takipçisi olan ünlü isimler de var elbette. Bu isimlerden biri de Demet Akalın. Son aylarda verdiği kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, Yasemin Özilhan'ın en son gönderisine yorum yaptı. Akalın'ın yorumu 'açık sözlülük' olarak nitelendirildi.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, magazin dünyasında lafını gediğine oturtan ve dobra açıklamalarıyla gündeme gelen nadir isimlerden. Ünlü şarkıcının özellikle sosyal medyada yaptığı yazılı paylaşımları ve yazılarındaki imla hataları da sık sık gündem oluyor.
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Şimdilerde yaptırdığı estetik müdahaleler ve ardından geçirdiği büyük değişimle gündeme gelen oyuncu Yasemin Özilhan'ı illaki biliyorsunuzdur. 'Doktorlar'ın 'Ela'sı olarak tanıdığımız Özilhan, bir süredir sosyal medyada içerik üretiyor.
Sağlıklı yaşam tarzını paylaşımlarında yansıtan Yasemin Özilhan brokoli ve karnabaharlı smoothie tarifini takipçileriyle paylaştı.
Bu videonun altına kendisini takip eden Demet Akalın'dan 'Çok sıkıcı😍' yorumu geldi.👇
Akalın'ın bu yorumu bazı kullanıcıların merceğine de işte böyle takıldı👇
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