Dobralığını Konuşturdu: Yasemin Özilhan'ın Sağlık Kokan Paylaşımına Demet Akalın'dan Hem Övüp Hem Gömen Yanıt

Oyuncu Yasemin Özilhan, bir süredir son dönemlerin en revaçta mesleklerinden olan içerik üreticiliğine soyunmuş durumda biliyorsunuz. Özilhan, sağlıklı yaşama dair paylaşımları ve marka işbirlikleriyle geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özilhan'ın paylaşımlarını mercek altına alan ve sıkı takipçisi olan ünlü isimler de var elbette. Bu isimlerden biri de Demet Akalın. Son aylarda verdiği kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, Yasemin Özilhan'ın en son gönderisine yorum yaptı. Akalın'ın yorumu 'açık sözlülük' olarak nitelendirildi.