1 Video Nelere Kadir: Hadise Yıllar Önce Yaşadığı Ayrılığın Detaylarını Anlattı, 'O' İsmi Vermese de Anlaşıldı
1 Video Nelere Kadir: Hadise Yıllar Önce Yaşadığı Ayrılığın Detaylarını Anlattı, 'O' İsmi Vermese de Anlaşıldı
Uzun zamandır bir programa konuk olmayan ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programnın konsepti gereği özel hayatına ilişkin soruları da cevaplandıran Hadise'nin açıklamaları epey dikkat çekti. 2010 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkisi ortaya çıkan bir videonun ardından bitmişti fakat olayın nasıl gerçekleştiğini bizler öğrenememiştik. Aradan geçen 14 yılın ardından Hadise, olayın arka planını anlattı. Ünlü şarkıcı olayı isim vermeden anlatsa da hafızası kuvvetli izleyici bahsedilen ismin Sinan Akçıl olduğunu hemen anladı.
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Çıkardığı hit parçalar ve sahne şovlarıyla dönem dönem ortalığı kasıp kavuran şarkıcı Hadise, bu sene oyunculuğa da ilk adımını attı. Bir dijital platform dizisi olan 'Esas Oğlan'da başrolü üstlenen güzel şarkıcının adı son günlerde gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz.
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Ünlü ismin kariyer hayatı kadar aşk hayatı da sevenlerinin oldukça ilgisini çekiyor. Daha önce Mehmet Dinçerler ile bir evlilik deneyimi yaşayan Hadise, Sinan Akçıl ve Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle de aşk yaşamıştı.
Hadise ve Sinan Akçıl ikilisi 2009-2010 yılları arasında birliktelik yaşamıştı. Ünlü çiftin ayrılık nedeni Sinan Akçıl'a göre Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün bu ilişkiyi onaylamaması olmuştu.
Daha sonrasında ise Hadise'nin Akçıl'ın telefonunda bulduğu bir buçuk dakikalık bir videonun ayrılığın asıl nedeni olduğu iddia edilmişti. Hatta söylenenlere göre Akçıl, 'videodaki kişi eski sevgilim' demiş fakat yine de Hadise bu ilişkiyi sonlandırma kararı vermişti.
Hadise bu ayrılığın üzerinden tam on dört yıl geçtikten sonra arka planını bilmediğimiz telefondaki video olayının detaylarını konuk olduğu bir programda anlattı.
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İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, Akçıl olduğunu tahmin ettiğimiz kişinin telefonunu şarja takmak için laptopa bağladığını ve ardından iki cihazın senkronize olduğunu söyledi. Telefondaki görüntüler bilgisayara yüklenince çıplak resimler ve başka bir kadınla video gördüğünü söyleyen Hadise, ''Iğğ oldum ve bir performans videosu izledim, iyi ki de izledim'' cümleleriyle gördüklerini ifade etti.
Bunun üzerine Sinan Akçıl cephesinden de yanıt gecikmedi elbette. Akçıl, ''Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez'' dese de olayın bu şekilde gerçekleşmediğini iddia etti.👇
Ayrılığın arka planını Hadise'den dinlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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