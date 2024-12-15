1 Video Nelere Kadir: Hadise Yıllar Önce Yaşadığı Ayrılığın Detaylarını Anlattı, 'O' İsmi Vermese de Anlaşıldı

Uzun zamandır bir programa konuk olmayan ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programnın konsepti gereği özel hayatına ilişkin soruları da cevaplandıran Hadise'nin açıklamaları epey dikkat çekti. 2010 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkisi ortaya çıkan bir videonun ardından bitmişti fakat olayın nasıl gerçekleştiğini bizler öğrenememiştik. Aradan geçen 14 yılın ardından Hadise, olayın arka planını anlattı. Ünlü şarkıcı olayı isim vermeden anlatsa da hafızası kuvvetli izleyici bahsedilen ismin Sinan Akçıl olduğunu hemen anladı.