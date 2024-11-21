Kimler Geldi, Kimler Geçti: Ünlü Şarkıcı Hadise'nin Eski Sevgililerini Masaya Yatırıyoruz!
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Kimler Geldi, Kimler Geçti: Ünlü Şarkıcı Hadise'nin Eski Sevgililerini Masaya Yatırıyoruz!
Ünlü şarkıcı Hadise, 2004 yılında 'Stir me up' diyerek hayatımıza hızlıdan bir giriş yapmıştı. Belçika doğumlu şarkıcı, daha ilk günden kendine ait oluşturduğu ve iddialı şarkılarıyla dinleyenlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Şimdilerde ise ülkemizin en sevilen kadın pop şarkıcılarından biri olan Hadise, şarkılarından ziyade aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Böylesine başarılı bir kadının aşk hayatında işlerin nasıl gittiği ise magazinseverlerin merceğine takılıyor. Haydi gelin, ''Denenmişi denemek yok hiç olmadı kitabımda, olduramazsın!'' diyen Hadise, geçmişten günümüze kimlerle aşk yaşamış birlikte hatırlayalım!
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1. Hadise, 2009-2010 yılları arasında yine kendisi gibi şarkıcı olan Sinan Akçıl ile birlikteydi. Öyle ki çift, aşklarını derilerine kazınmaktan da hiç geri durmamıştı o dönem. Hadise, Akçıl'ın doğum tarihini koluna dövme yaptırırken; Akçıl, Hadise ile tanıştıkları 27 Aralık 2008 tarihini vücuduna kazımıştı. İddialara göre ikilinin aşkını bitiren faktör ise abla Hülya Açıkgöz'ün bu ilişkiyi onaylamamasıydı.
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Hatta Sinan Akçıl, daha sonralarda verdiği bir röportajda, ''Hadise 2009’da ‘Düm Tek Tek’ şarkımla Eurovision’a katıldı. Sahneye çıkmadan önce yanında olmamı istemişti. Ama ailesinden biri görüşmemize engel oldu. Bu yüzden gidemedim. Yarışmaya buruk çıktı.'' diyerek abla Hülya Açıkgöz'e göndermede bulunmuştu.
2. (İddia) Murat Boz ile Hadise, 'O Ses Türkiye' isimli televizyon programında uzun bir süre birlikte jürilik yapmışlardı. O dönemlerde işvesine cilvesine hayran olduğumuz Hadise ve yerinde esprileri, sempatik tavırlarıyla Murat Boz, programın gözde ikilisi olmayı başarmıştı.
Hal böyle olunca ikili, izleyenler tarafından oldukça yakıştırılmıştı. Yan yanayken çizdikleri uyumlu profil ve bin kilometre öteden bile aralarındaki o çekimin hissedilmesi her daim izlyeciye, 'bir aşk haberi çıktı çıkacak!'' dedirtiyordu. Fakat Hadise ve Boz hiçbir zaman bu iddiaları kabul etmedi ve ''Sadece arkadaşız!'' dedi.
3. (İddia) Beyazıt Öztürk'ün Hadise'yi sık sık programına çağırması ve ilan-ı aşk etmesi bu aşk iddialarının ortaya atılmasında büyük bir etkiye sahip. İkilinin O Ses Türkiye'de birlikte jüri olmasının ardından ise bu aşk iddiaları dönem dönem yeniden gündeme geldi. Fakat ikili bu iddiaları yalanlandı.
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4. Kim kaldı eski çapkınlardan listesi yazacak olsak ismi akla ilk gelenlerden Hakan Sabancı, 2016- 2017 yılları arasında Hadise ile sık sık görüntülenmişti. İkili hiçbir zaman çıkıp biz birlikteyiz diye itiraf etmese de gece kulüplerinde ve Etiler'deki mekanlarda yemek çıkışlarında epey yakalanmışlardı dönemlerde...
5. (İddia) Brandon Johnson ve Hadise aşkı da yarım kalan hikayelerden biri. Paraşüt eğitmeni Brandon Johnson metrelerce yükseklikten atlayıp bir de üzerine Johnson, Hadise ile olan fotoğrafını 'Kalbimin sahibi'' notuyla paylaşınca biz de demiştik ki 'tamam bu iş oldu!'
6. 2019-2021 yılları arasında belki de magazin dünyasının en çok konuştuğu aşktı Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı. Pandemi döneminde aşk yaşayan çift, sosyal medyada her fotoğraf paylaştığında olay oluyor, uyumlarına içimiz gidiyordu.
Nazar mı kem göz mü bilemiyoruz, bizler evlilik haberi beklerken ayrılık haberi, Hadise cephesinden tek taraflı olarak gelmişti.
7. İş insanı Mehmet Dinçerler ve Hadise, 30 Nisan 2022'de dünya evine girmişti. O dönemler alışık olduğumuzdan daha farklı bir Hadise görür olmuştuk bizler de. Kıyafetlerinden bakışlarına kadar biraz daha içine kapanmıştı sanki. Gelgelelim çiftin evliliği çok uzun sürmedi. Beş ay evliliğin ardından ikili eylül ayında boşandı.
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8. Takvimlerimiz 2024 yılını gösterene kadar güzel şarkıcının kalbinin kapıları kapalı kalmaya devam etti. O kilidi açmayı başarabilen isim ise yönetmen Şenol Sönmez oldu!
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