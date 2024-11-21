Kimler Geldi, Kimler Geçti: Ünlü Şarkıcı Hadise'nin Eski Sevgililerini Masaya Yatırıyoruz!

Nitekim Hadise, O Ses Türkiye jüriliğini Beyazıt Öztürk ile yaptığı dönemlerde bu konuya 'Yıllardır beni Murat’la (Boz) yazıyorsunuz. Beyaz gelince onu bir kenara attınız. Aramızda aşk yok. Olsaydı söylerdim. Beyaz’a saygım sonsuz. Onu çok seviyorum. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür. Aynı projede yer aldığım bir arkadaşım sadece' diyerek son noktayı da koymuştu.