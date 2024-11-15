İnanalım mı? Oyuncu Aybüke Pusat Güzellik Sırlarını Anlattı!

Oyuncu Aybüke Pusat, şimdilerde 'Teşkilat' isimli televizyon dizisinde başrollerden birisi. Pusat, 2014 yılında Miss Turkey üçüncüsü olmasının ardından oyunculuğa adım atma kararı almıştı. 'Söz' dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu, doğallığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Aybüke Pusat, yüzü olduğu bir markanın lasmanında dikkat çeken güzelliğinin sırlarını paylaştı. Listenin başında ise ''bol su içmek'' yer aldı.