İnanalım mı? Oyuncu Aybüke Pusat Güzellik Sırlarını Anlattı!
İnanalım mı? Oyuncu Aybüke Pusat Güzellik Sırlarını Anlattı!
Oyuncu Aybüke Pusat, şimdilerde 'Teşkilat' isimli televizyon dizisinde başrollerden birisi. Pusat, 2014 yılında Miss Turkey üçüncüsü olmasının ardından oyunculuğa adım atma kararı almıştı. 'Söz' dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu, doğallığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Aybüke Pusat, yüzü olduğu bir markanın lasmanında dikkat çeken güzelliğinin sırlarını paylaştı. Listenin başında ise ''bol su içmek'' yer aldı.
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Aybüke Pusat'ı başrollerinde yer aldığı 'Teşkilat', 'Söz' ve 'Şahin Tepesi' gibi televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla tanıyoruz.
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Fakat Pusat, oyunculuk alanında yıldızını parlatmadan önce 2014 yılında MissTurkey üçüncülüğünü elde etmişti. Bu yüzden başarılı oyuncumuz aynı zamanda tescilli bir güzel.
Hal böyle olunca güzelliğini neye borçluğu olduğu merak konusu olan Aybüke Pusat, yüzü olduğu bir jilet markasının lansmanında sırlarını dinleyenleriyle paylaştı.
Pusat, "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" diyerek sıraladığı maddelere ek olarak suyunu ve nemlendiricisini daima yanında taşıdığını ve her gün yüzüne masaj yaptığını söyledi.
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