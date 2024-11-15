Yılan Hikayesine Döndü: Angelina Jolie ve Brad Pitt, Miraval Şatosu Yüzünden Birbirlerine Girdi!

Angelina Jolie ve Brad Pitt, ''Mr. and Mrs. Smith'' filmindeki partnerlikleriyle hafızamıza kazınmıştı. İkili film partnerliğinin yanı sıra gerçek hayatta da birliktelik sürdüren ve Hollywood'un ikonikleşen bir çifti haline gelmişti. 2014 yılında evlenen çift ne yazık ki 2016'da resmen boşanmıştı. Boşannma kararıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen bir kaosa sürüklenen çiftten yeni bir haber geldi. İkili, yılan hikayesine dönen Miraval davasıyla yine gündeme geldi.

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