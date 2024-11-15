Yılan Hikayesine Döndü: Angelina Jolie ve Brad Pitt, Miraval Şatosu Yüzünden Birbirlerine Girdi!
Yılan Hikayesine Döndü: Angelina Jolie ve Brad Pitt, Miraval Şatosu Yüzünden Birbirlerine Girdi!
Angelina Jolie ve Brad Pitt, ''Mr. and Mrs. Smith'' filmindeki partnerlikleriyle hafızamıza kazınmıştı. İkili film partnerliğinin yanı sıra gerçek hayatta da birliktelik sürdüren ve Hollywood'un ikonikleşen bir çifti haline gelmişti. 2014 yılında evlenen çift ne yazık ki 2016'da resmen boşanmıştı. Boşannma kararıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen bir kaosa sürüklenen çiftten yeni bir haber geldi. İkili, yılan hikayesine dönen Miraval davasıyla yine gündeme geldi.
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''Mr. and Mrs. Smith'' isimli 2005 yapımı filmdeki başarılı oyunculuk performansları ve tutkulu aşklarıyla Hollywood'un ikonik çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Jolie ve Pitt aşkı, 1998 yılında menajerlerinin onları bir araya getirmesiyle başlamıştı. Birliktelikleri uzun yıllar süren çift, 2014 senesinde dünyaevine girmişti.
Evlilik nedense onlara pek iyi gelmedi. İkili 2016 yılında resmen boşanma kararı alarak yollarını ayırdı. Birlikteliklerinden üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğa sahip olan ünlü çift, çocukların velayeti konusunda da çok uzun bir süre anlaşmaya varamadı.
Brad Pitt ve Angelina Jolie ikilisi ayrılsa da isimlerini hala yan yana getirecek olaylar yaşamaya devam ediyor. Ünlü ikili bu sefer de ''Miraval'' davası ile gündemde!
Bahsi geçen bu şato ise Pitt'in radar ekipmanı satın alarak, şatosunun bahçesinde bir yıl hazine aradığı ve takıntı haline getirdiğini itiraf ettiği Chateau Miraval arazisinde bulunan Miraval Şatosu👇
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Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu için karşı karşıya gelen çiftin gelecek yıl mahkemede kozunu paylaşacağı konuşuluyor. Öyle ki 49 yaşındaki Jolie, 60 yaşındaki Pitt'in, bağın yüzde 50 mülkiyeti konusunda sözlü bir anlaşmaya dayanan iddialarının yok sayılması için dilekçe vermiş bile!
Hukukçulara göre ise bu mülkiyet davası epey çetrefilli ve uzun sürecek. Dava'ya yakın bir kaynağın aktardığına göre ise Angelina Jolie Brad Pitt'e misilleme yapmaya niyetli olduğu için ve eki kişisel hesaplarını kapatmaya devam edeceği için dava süreci daha da çirkinleşecek...
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