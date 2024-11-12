Dünyaca Ünlü Yıldız Megan Fox Yaptığı Sosyal Medya Paylaşımıyla Bebek Beklediğini Duyurdu!
Dünyaca Ünlü Yıldız Megan Fox Yaptığı Sosyal Medya Paylaşımıyla Bebek Beklediğini Duyurdu!
Ünlü Amerikan model ve oyuncu Megan Fox, Jennifer's Body, Till Death ve Transformers serisi gibi birçok ikonik yapımda yer almış ve başarılı oyunculuğuyla dünya çapında adından söz ettirmeyi başarmıştı. Fox, şimdilerde ise modellik kariyerine doğru bir eğilim sergiliyor ve çeşitli markalarla bir arada çalışıyor. Başarılı yıldızın iş hayatı kadar aşk hayatı ve sansasyonel açıklamaları da magazin gündemini bir hayli meşgul eden konulardan. Kendisi 2010 yılında aktör Brian Austin Green ile evlendi ve çiftin üç çocuğu oldu. Şimdilerde ise Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile beraber. Fox, dün yaptığı bir paylaşımla sürpriz dolu açıklamalarına bir yenisini eklemiş oldu. Ünlü yıldız, Gun Kelly ile beraber bebek beklediklerini duyurdu.
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Amerikan sinemasının belki de en kusursuz yüzlerinden biri olan Megan Fox'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendine has stili, başarılı oyunculuğu ve sansasyonlarla dolu aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor ünlü yıldız.
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Hatta öyle ki bir dönemler yaptırdığı estetik müdahalelerin güzel oyuncunun yüzünde pek de hoş durmaması, onun ikonik yüz hatlarını gölgede bırakmasının ardından epey eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Neyse ki Fox'ta bu yanlıştan dönmüş ve dolgularını eritip, saçlarını siyaha boyatarak o bildiğimiz haline geri dönmüştü.
Megan Fox anneliği ilk defa Brian Austin Green ile olan evliliğinde tattı. 2010'dan 2020'ye kadar evli kalan çiftin bu evliliklerinden üç çocukları oldu.
Ayrılığın ardından 2020 yılında Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile birlikteliğe başladı. ''Midnight in Switchgrass'' filminin setinde tanışan çift, 2022 yılında nişanlandı.
Ünlü çift arada anlaşmazlıklar, kaoslar, ayrılıklar ve daha nicesini yaşasa da şimdilerde gayet mutlular. Hatta öyle ki hayranlarını oldukça sevindiren bir haber dün Megan Fox'tan geldi.
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Sosyal medya hesabından büyüyen karnını bizlere gösterdiği çıplak bir gönderi yayınladı. Güzel yıldız, hamileliğini "Aslında hiçbir şey asla gerçekten kaybolmaz. Hoş geldin" notunu düşerek açıklamış oldu.
Üstteki gönderinin ardından hamilelik testinin olduğu bir görseli de paylaşımının sonuna ekledi👇
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