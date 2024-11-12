Dünyaca Ünlü Yıldız Megan Fox Yaptığı Sosyal Medya Paylaşımıyla Bebek Beklediğini Duyurdu!

Ünlü Amerikan model ve oyuncu Megan Fox, Jennifer's Body, Till Death ve Transformers serisi gibi birçok ikonik yapımda yer almış ve başarılı oyunculuğuyla dünya çapında adından söz ettirmeyi başarmıştı. Fox, şimdilerde ise modellik kariyerine doğru bir eğilim sergiliyor ve çeşitli markalarla bir arada çalışıyor. Başarılı yıldızın iş hayatı kadar aşk hayatı ve sansasyonel açıklamaları da magazin gündemini bir hayli meşgul eden konulardan. Kendisi 2010 yılında aktör Brian Austin Green ile evlendi ve çiftin üç çocuğu oldu. Şimdilerde ise Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile beraber. Fox, dün yaptığı bir paylaşımla sürpriz dolu açıklamalarına bir yenisini eklemiş oldu. Ünlü yıldız, Gun Kelly ile beraber bebek beklediklerini duyurdu.