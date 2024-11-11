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Aşk Arjantin'de Yaşanıyor Güzelim: Futbolcu Lucas Torreira ve Devrim Özkan Çiftinden Ardı Ardına Tatil Pozları

Aşk Arjantin'de Yaşanıyor Güzelim: Futbolcu Lucas Torreira ve Devrim Özkan Çiftinden Ardı Ardına Tatil Pozları

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 23:45

Galatasaray'ın Uruguay'lı yıldız oyuncusu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl yaşamaya başladıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gelgelelim, ayrılığa çok da uzun süre dayanamayan ikili geçtiğimiz aylarda yeniden barışarak ''biz bu aşkın ikinci yarısından umutluyuz'' dedirtmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, birlikte Arjantin tatiline gitti. Torreira ve Özkan, aşk tatilinden kareleri ardı ardına paylaşarak ele güne nispet yaptı.

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Galatasaray futbol takımının gözde oyuncularından Lucas Torreira ve televizyon ekranlarının duru güzellerinden olan Devrim Özkan geçtiğimiz yıl Miami'de yakalanarak aşklarını ele vermişti.

Galatasaray futbol takımının gözde oyuncularından Lucas Torreira ve televizyon ekranlarının duru güzellerinden olan Devrim Özkan geçtiğimiz yıl Miami'de yakalanarak aşklarını ele vermişti.

Nazardan mı kem gözden mi bilinmez, ünlü çiftin birlikteliğinin ilk yarısı kısa sürmüş ve çift ayrılık kararı almıştı.

Nazardan mı kem gözden mi bilinmez, ünlü çiftin birlikteliğinin ilk yarısı kısa sürmüş ve çift ayrılık kararı almıştı.

Fakat aşkın ateşi çiftin başını öyle bir sarmıştı ki ikili bu ayrılığa çok da uzun süre dayanamamış ve geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci şansı verme kararı almıştı.

Fakat aşkın ateşi çiftin başını öyle bir sarmıştı ki ikili bu ayrılığa çok da uzun süre dayanamamış ve geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci şansı verme kararı almıştı.

Yeniden birlikte oldukları günden beri çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Özkan ve Torreira, yaşadıkları değerli anları sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Devrim Özkan ve Torreira çifti yoğun iş temposuyla geçen günlerin ardından bugün soluğu Arjantin tatilinde aldı. İkili aşk dolu kareleri ardı ardına paylaştı👇

Devrim Özkan ve Torreira çifti yoğun iş temposuyla geçen günlerin ardından bugün soluğu Arjantin tatilinde aldı. İkili aşk dolu kareleri ardı ardına paylaştı👇

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''Hayatımı bir araya getiren anlar''

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