Aşk Arjantin'de Yaşanıyor Güzelim: Futbolcu Lucas Torreira ve Devrim Özkan Çiftinden Ardı Ardına Tatil Pozları

Galatasaray'ın Uruguay'lı yıldız oyuncusu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl yaşamaya başladıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gelgelelim, ayrılığa çok da uzun süre dayanamayan ikili geçtiğimiz aylarda yeniden barışarak ''biz bu aşkın ikinci yarısından umutluyuz'' dedirtmişti. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, birlikte Arjantin tatiline gitti. Torreira ve Özkan, aşk tatilinden kareleri ardı ardına paylaşarak ele güne nispet yaptı.