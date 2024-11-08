Buram Buram Aşk Kokuyor: Cemre Baysel Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Karizmatik Paylaşımına Kayıtsız Kalamadı!

Baht Oyunu isimli diziyle yolları kesişen iki ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz iki arkadaş olarak başladıkları bu yola çift olarak devam etme kararı almıştı. Birlikte oldukları dönemde oldukça yakıştırılan çift 2022 yılında bir ayrılık yaşamıştı. Şaşmaz ve Baysel ikilisi bu ayrılığa dayanamayıp geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Şimdilerde aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Aytaç Şaşmaz yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Baysel, sevgilisinin karizması karşısında aşkını haykırmadan duramadı.