Buram Buram Aşk Kokuyor: Cemre Baysel Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Karizmatik Paylaşımına Kayıtsız Kalamadı!
Buram Buram Aşk Kokuyor: Cemre Baysel Sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Karizmatik Paylaşımına Kayıtsız Kalamadı!
Baht Oyunu isimli diziyle yolları kesişen iki ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz iki arkadaş olarak başladıkları bu yola çift olarak devam etme kararı almıştı. Birlikte oldukları dönemde oldukça yakıştırılan çift 2022 yılında bir ayrılık yaşamıştı. Şaşmaz ve Baysel ikilisi bu ayrılığa dayanamayıp geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Şimdilerde aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Aytaç Şaşmaz yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Baysel, sevgilisinin karizması karşısında aşkını haykırmadan duramadı.
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Son dönemlerde televizyon ekranlarında doğal güzelliği ve samimi oyunculuğuyla sıkça gördüğümüz Cemre Baysel'i şimdilerde ''Leyla'' dizisinin başrolü olarak izliyoruz.
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Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı da mutlaka tanıyorsunuzdur. Başarılı oyuncu şimdilerde televizyon dizilerinden ziyade dijital yapımlarda kendini göstermeyi tercih ediyor.
İkili geçtiğimiz yıllarda bir ilişkiye başlamış ardından bir buçuk sene ayrı kalmıştı. Fakat sonunda aşk kazanmış ve çiftimiz geçtiğimiz aylarda yollarını yeniden birleştirmişti.
Bir bakışıyla kalplerimizi eriten yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, yeni bir paylaşım yaptı. Sevgilisi Cemre Baysel, sevgilisinin gönderisine kayıtsız kalamadı, ''Kalbim'' notunu hemencik düşüverdi.
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Baysel'in bir tanecik aşkı da bu yorumu cevapsız bırakmayarak aynı şekilde karşılık verdi👇
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