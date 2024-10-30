Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in Buram Buram Aşk Kokan 29 Ekim Pozu "Bizim Hayaller Siyah Poşete" Dedirtti!
Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in Buram Buram Aşk Kokan 29 Ekim Pozu "Bizim Hayaller Siyah Poşete" Dedirtti!
Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çiftinin buram buram aşk kokan pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
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Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olarak başladıkları ilişkilerine iki aşık olarak devam eden Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, bir dönemin en yakıştırılan çiftlerinden biriydi hatırlarsanız.
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Ancak herkesin evlilik haberi beklediği çiftimiz ani bir kararla ayrılık haberini duyurmuş, belki de nazara gelmişti!
İkilinin 1.5 yıl süren ayrılığında ise aşk galip gelmiş ve Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel, geçtiğimiz aylarda yeniden barışmışlardı!
Ünlü çiftimiz bu kez de buram buram aşk kokan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pozları ile gündeme geldi. İkilinin pozları görenlere "Bizim hayaller siyah poşete" dedirtti.
Gelin, Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın 29 Ekim pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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