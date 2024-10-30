Eşi Duyurdu: Nuri Alço Bağırsak Yapışması Rahatsızlığı Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı!
Eşi Duyurdu: Nuri Alço Bağırsak Yapışması Rahatsızlığı Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı!
Burcu Alço, eşi Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alındığını duyurdu. Ünlü isim eşinin tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirtti.
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Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Takip edenler mutlaka bilir ki ünlü oyuncu son sönemlerde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.
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Son zamanlarda birçok sağlık problemiyle mücadele eden usta isim son olarak kornea nakli olarak sevenlerini korkutmuş, daha sonra da yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kalbine pil takılmıştı.
Ünlü oyuncu bu kez de bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alındı. Nuri Alço'nun rahatsızlığını eşi Burcu Alço Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Burcu Alço eşinin sağlık durumu hakkında "Detaylar dilimin varamayacağı kadar ciddiydi" açıklamasında bulunurken ünlü ismin tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.
İşte Burcu Alço'nun açıklaması 👇🏻
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