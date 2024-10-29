Ünlü Oyuncunun Acı Günü: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un Annesi Hayatını Kaybetti!
Ünlü Oyuncunun Acı Günü: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un Annesi Hayatını Kaybetti!
Arka Sokaklar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh annesinin vefatıyla sarsıldı!
KAYNAK: Milliyet
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Milliyet'in haberine göre Arka Sokaklar dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh'un annesi 28 ekim tarihinde hayatını kaybetti.
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82 yaşında hayatını kaybeden Neriman Çoruh'un vefat haberini Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Çoruh, paylaşımına "Babaannem Neriman Çoruh rahmetli olmuştur. 28 Ekim Pazartesi öğlen namazına müteakip Üsküdar Bülbüldere Camii'nde kılınacak namaz sonrası mezarlığa defin olacaktır. Başımız sağ olsun." notunu düştü.
Neriman Çoruh'un cenaze töreninde Şevket Çoruh'u rol arkadaşları ve Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen Ozan Güven, İlker Ayrık gibi isimler yalnız bırakmadı.
Şevket Çoruh annesine Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile veda etti 👇🏻
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