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Ex'ler Bir Arada: The American Turkish Society Gecesinde Suzan Sabancı'dan Ödül Alan Hande Erçel Topa Tutuldu!

Ex'ler Bir Arada: The American Turkish Society Gecesinde Suzan Sabancı'dan Ödül Alan Hande Erçel Topa Tutuldu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 12:52

New York’ta düzenlenen The American Turkish Society gecesinde Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ödül aldı. Ödüllerini Suzan Sabancı'dan alan ikilinin Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olmasının yanı sıra samimiyetleri de dikkat çekerken Erçel'in ödül alması topa tutuldu.

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Biliyorsunuz ki dün New York’ta düzenlenen The American Turkish Society gecesinde Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ödül aldı.

Biliyorsunuz ki dün New York’ta düzenlenen The American Turkish Society gecesinde Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ödül aldı.

Ünlü güzellerin ödüllerini Suzan Sabancı'dan almaları, iki ünlü ismin de Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olması ve kombinleri dikkat çekerken Sarıkaya ve Erçel'in samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

Ünlü güzellerin ödüllerini Suzan Sabancı'dan almaları, iki ünlü ismin de Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olması ve kombinleri dikkat çekerken Sarıkaya ve Erçel'in samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya'nın mayo kesim elbisesi çok eleştirilirken Hande Erçel'in de ne için ödül aldığı merak konusu oldu. Erçel'in ödül alması sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta topa tutuldu.

Serenay Sarıkaya'nın mayo kesim elbisesi çok eleştirilirken Hande Erçel'in de ne için ödül aldığı merak konusu oldu. Erçel'in ödül alması sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta topa tutuldu.

Son dönemde gündeme dair yaptığı yorumlar ile gündeme gelen Yeliz Yeşilmen de Hande Erçel'in ödül almasına tepki gösteren isimlerden biri oldu!

Son dönemde gündeme dair yaptığı yorumlar ile gündeme gelen Yeliz Yeşilmen de Hande Erçel'in ödül almasına tepki gösteren isimlerden biri oldu!

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım!
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