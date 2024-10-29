İlginç Paylaşımlarına Bir Yenisini Ekleyen Merve Boluğur'un Son Videosu "Hani Devran Dönmüştü?" Dedirtti
İlginç Paylaşımlarına Bir Yenisini Ekleyen Merve Boluğur'un Son Videosu "Hani Devran Dönmüştü?" Dedirtti
İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un son paylaşımı 'Hani devran dönmüştü?' dedirtti!
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Hayatımıza "Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteri ile giren Merve Boluğur, 2015 yılında Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş ve aşkı kısa süren ünlü isim 2017 yılında boşanmıştı hatırlarsanız.
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Daha sonra DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturan Boluğur'un bu evliliği de çok uzun sürmemiş ve ünlü ismin özellikle Dalkılıç ile olan ilişkisinden sonra yüzü aşktan yana bir türlü gülmemişti.
Boluğur, aşk hayatının yanı sıra ilginç paylaşımları ile gündeme gelmeye başlamış, son zamanlarda sosyal medya kullanımındaki büyük değişiklik ile de "Nihayet kendine geldin" dedirtmişti.
Çok uzun sürmedi mi yoksa ufak bir ara mı verildi bilemiyoruz ancak Merve Boluğur, "Bedenim sağ ama ruhum yok" temalı paylaşımı ile yine çok konuşuldu!
Gelin önce Merve Boluğur'un paylaşımına bir bakalım 👇🏻
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Şimdi de "Hani devran dönmüştü?" diye sorgulayan sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
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