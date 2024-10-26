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Aşk Bacayı Hepten Sardı: 3 Saatliğine Cannes'a Giden Hafsanur Sancaktutan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Fena Düştü!

Aşk Bacayı Hepten Sardı: 3 Saatliğine Cannes'a Giden Hafsanur Sancaktutan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Fena Düştü!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 23:20

3 saatliğine Cannes'a giden Hafsanur Sancaktutan sevgilisi Kubilay Aka'ya fena düştü! Çiçeği burnunda çiftin aşk pozları gündem oldu.

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Şimdilerde Siyah Kalp dizisindeki Melek karakteri olarak karşımıza çıkan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasıyla çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Şimdilerde Siyah Kalp dizisindeki Melek karakteri olarak karşımıza çıkan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasıyla çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Ünlü oyuncu lafını çabuk yutmuş, açıklamasından kısa bir süre sonra 'aranan adam'ı bularak Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü oyuncu lafını çabuk yutmuş, açıklamasından kısa bir süre sonra 'aranan adam'ı bularak Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü görüntülenen çiftin tüm yükünü Kubilay Aka'nın sırtlanması da Hafsanur Sancaktutan'ın kraliçeliğini bir kez daha kanıtlamıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü görüntülenen çiftin tüm yükünü Kubilay Aka'nın sırtlanması da Hafsanur Sancaktutan'ın kraliçeliğini bir kez daha kanıtlamıştı hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Bu sefer ki jest ise Sancaktutan'dan geldi ve ünlü oyuncu sevgilisini görebilmek için yalnızca 3 saatliğine Cannes'a uçtu!

Bu sefer ki jest ise Sancaktutan'dan geldi ve ünlü oyuncu sevgilisini görebilmek için yalnızca 3 saatliğine Cannes'a uçtu!

Çiçeği burnunda çiftimiz Cannes'da bir kez daha birbirlerine fena düştü desek yeri! Aşk pozlarını Kubilay Aka Instagram hesabından paylaşırken sevgilisinden aşk dolu yorumlar da gecikmedi!

Çiçeği burnunda çiftimiz Cannes'da bir kez daha birbirlerine fena düştü desek yeri! Aşk pozlarını Kubilay Aka Instagram hesabından paylaşırken sevgilisinden aşk dolu yorumlar da gecikmedi!
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Hafsanur Sancaktutan sevgilisinin paylaşımına "Cannes’da iki ödüllü oyuncu diyebilir miyiiz? ❤️😊" yorumunu yaparken Aka da sevgilisine "birlikte yürüdüğümüz her yer kırmızı halı 🤟🏾🥰" yorumuyla cevap verdi.

Hafsanur Sancaktutan sevgilisinin paylaşımına "Cannes’da iki ödüllü oyuncu diyebilir miyiiz? ❤️😊" yorumunu yaparken Aka da sevgilisine "birlikte yürüdüğümüz her yer kırmızı halı 🤟🏾🥰" yorumuyla cevap verdi.

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