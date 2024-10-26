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Edis'in Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile Temsil Edebileceğini Açıklaması Kullanıcıları İkiye Böldü!

Edis'in Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile Temsil Edebileceğini Açıklaması Kullanıcıları İkiye Böldü!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 19:43

Hem yakışıklılığı hem sahne performansları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis, AzerbaycanEurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini açıkladı. Edis'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Hem yakışıklılığı hem sahne performansları hem şarkıları ile müzik listelerini ayrı sosyal medyayı ayrı sallayan ünlü şarkıcı Edis'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem yakışıklılığı hem sahne performansları hem şarkıları ile müzik listelerini ayrı sosyal medyayı ayrı sallayan ünlü şarkıcı Edis'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

Edis, bu kez de Eurovision yorumu ile gündeme geldi. Alizade'yi çok sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini açıkladı.

Edis, bu kez de Eurovision yorumu ile gündeme geldi. Alizade'yi çok sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini açıkladı.

İşte o anlar 👇🏻

Ünlü şarkıcının açıklaması sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Ünlü şarkıcının açıklaması sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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