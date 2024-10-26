Edis'in Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile Temsil Edebileceğini Açıklaması Kullanıcıları İkiye Böldü!
Edis'in Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile Temsil Edebileceğini Açıklaması Kullanıcıları İkiye Böldü!
Hem yakışıklılığı hem sahne performansları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis, Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini açıkladı. Edis'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem yakışıklılığı hem sahne performansları hem şarkıları ile müzik listelerini ayrı sosyal medyayı ayrı sallayan ünlü şarkıcı Edis'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Edis, bu kez de Eurovision yorumu ile gündeme geldi. Alizade'yi çok sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini açıkladı.
İşte o anlar 👇🏻
Ünlü şarkıcının açıklaması sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın