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Tansu Dayan, Sarhoş Röportajıyla Gündem Olan Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu Fena Trolledi!

Tansu Dayan, Sarhoş Röportajıyla Gündem Olan Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu Fena Trolledi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 18:56

Mizah içerikli videoları ile tanınan Tansu Dayan, dün akşam saatlerinde Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş röportaj verdiği anları taklit etti!

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Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu dün akşam bir konserde görüntülenmiş, ünlü oyuncunun sarhoş şekilde röportaj vermesi çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu dün akşam bir konserde görüntülenmiş, ünlü oyuncunun sarhoş şekilde röportaj vermesi çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Santırcıoğlu'nun "Bana ne Seyran'dan" çıkışı dikkat çekerken ünlü oyuncunun röportajına tepki vermeyip gülerek izleyen arkadaşları da tepki toplamıştı!

Santırcıoğlu'nun "Bana ne Seyran'dan" çıkışı dikkat çekerken ünlü oyuncunun röportajına tepki vermeyip gülerek izleyen arkadaşları da tepki toplamıştı!

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Instagram hesabında paylaştığı komik videolar ile fenomen olan Tansu Dayan da bu fırsatı kaçırmayarak Gülçin Santırcıoğlu'nu taklit ettiği bir video yayınladı!

Instagram hesabında paylaştığı komik videolar ile fenomen olan Tansu Dayan da bu fırsatı kaçırmayarak Gülçin Santırcıoğlu'nu taklit ettiği bir video yayınladı!

Ünlüleri ve fenomenleri taklit ettiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Tansu Dayan'ın Gülçin Santırcıoğlu takliti de beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlüleri ve fenomenleri taklit ettiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Tansu Dayan'ın Gülçin Santırcıoğlu takliti de beğeni yağmuruna tutuldu!

İşte o anlar 👇🏻

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