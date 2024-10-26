Tansu Dayan, Sarhoş Röportajıyla Gündem Olan Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu Fena Trolledi!
Tansu Dayan, Sarhoş Röportajıyla Gündem Olan Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu Fena Trolledi!
Mizah içerikli videoları ile tanınan Tansu Dayan, dün akşam saatlerinde Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş röportaj verdiği anları taklit etti!
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Yalı Çapkını'nda 3 sezondur İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu dün akşam bir konserde görüntülenmiş, ünlü oyuncunun sarhoş şekilde röportaj vermesi çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Santırcıoğlu'nun "Bana ne Seyran'dan" çıkışı dikkat çekerken ünlü oyuncunun röportajına tepki vermeyip gülerek izleyen arkadaşları da tepki toplamıştı!
Instagram hesabında paylaştığı komik videolar ile fenomen olan Tansu Dayan da bu fırsatı kaçırmayarak Gülçin Santırcıoğlu'nu taklit ettiği bir video yayınladı!
Ünlüleri ve fenomenleri taklit ettiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Tansu Dayan'ın Gülçin Santırcıoğlu takliti de beğeni yağmuruna tutuldu!
İşte o anlar 👇🏻
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