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Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayan Pınar Deniz'in Londra Çıkarması Kullanıcılardan Tam Not Aldı!

Oğlunu Kucağına Almak İçin Gün Sayan Pınar Deniz'in Londra Çıkarması Kullanıcılardan Tam Not Aldı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 23:17

Şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'İn Londradan paylaştığı fotoğraf serisi sosyal medya kullanıcılarından geçer not almayı başardı!

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2022 yılının temmuz ayında sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte bir konsere katılarak aşkını ilan eden Pınar Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

2022 yılının temmuz ayında sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte bir konsere katılarak aşkını ilan eden Pınar Deniz, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Kaan Yıldırım ile ilişkisine tam gaz devam eden Pınar Deniz'in bebek beklediği iddia edilmiş, hatta geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturan çiftin acele evliliğinin nedeninin de bebek haberi olduğu söylenmişti.

Kaan Yıldırım ile ilişkisine tam gaz devam eden Pınar Deniz'in bebek beklediği iddia edilmiş, hatta geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturan çiftin acele evliliğinin nedeninin de bebek haberi olduğu söylenmişti.

Ve iddiaları doğru çıkmış Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikahtan kısa bir süre sonra bebek haberini resmen müjdelemişler, mavi kalpli paylaşımları ile de bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini vermişlerdi.

Ve iddiaları doğru çıkmış Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikahtan kısa bir süre sonra bebek haberini resmen müjdelemişler, mavi kalpli paylaşımları ile de bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini vermişlerdi.

Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftimiz şimdilerde Londra sokaklarını arşınlıyor desek yeri! Tabii birçok anını takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, Londra pozlarını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftimiz şimdilerde Londra sokaklarını arşınlıyor desek yeri! Tabii birçok anını takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, Londra pozlarını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya kullanıcılarından tam not alan Pınar Deniz'in Londra çıkarmasına kim ne demiş gelin birlikte bakalım!

Sosyal medya kullanıcılarından tam not alan Pınar Deniz'in Londra çıkarmasına kim ne demiş gelin birlikte bakalım!
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