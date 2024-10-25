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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 22:29

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetleri sizler için derledik!

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Danla Bilic de doğum haritasına düştü!

Danla Bilic de doğum haritasına düştü!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Müjde Uzman aşk iddialarına ateş püskürdü.

Müjde Uzman aşk iddialarına ateş püskürdü.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Demet Akalın terörü lanetledi.

Demet Akalın terörü lanetledi.
twitter.com
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Armağan Çağlayan da 👇🏻

Armağan Çağlayan da 👇🏻
twitter.com

Daddykodu mu?

Daddykodu mu?
twitter.com

Bıktı fakat usanmadı!

Bıktı fakat usanmadı!
twitter.com

20 mi? 😱

20 mi? 😱
twitter.com

Göreceli bir durum tabii ki.

Göreceli bir durum tabii ki.
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com
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