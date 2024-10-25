Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Danla Bilic de doğum haritasına düştü!
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Müjde Uzman aşk iddialarına ateş püskürdü.
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Demet Akalın terörü lanetledi.
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Armağan Çağlayan da 👇🏻
Daddykodu mu?
Bıktı fakat usanmadı!
20 mi? 😱
Göreceli bir durum tabii ki.
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