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Biran Damla Yılmaz'ın Liseye Başladıktan 10 Gün Sonra Okuldan Atılma Anısı Kimseye Geçmedi!

Biran Damla Yılmaz'ın Liseye Başladıktan 10 Gün Sonra Okuldan Atılma Anısı Kimseye Geçmedi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 21:36

Berfu Yenenler'in programına katılan Biran Damla Yılmaz'ın liseye başladıktan 10 gün sonra okuldan atıldığını anlattığı çocukluk anısı kimseye geçmedi!

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Hafızalarımıza Kırgın Çiçekler dizisi ile kazınan ve Mucize 2, Prestij Meselesi, Baraj, Yasak Elma gibi birçok projede yer alan Biran Damla Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hafızalarımıza Kırgın Çiçekler dizisi ile kazınan ve Mucize 2, Prestij Meselesi, Baraj, Yasak Elma gibi birçok projede yer alan Biran Damla Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden de bir tanesi.

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden de bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Biran Damla Yılmaz, bu kez de çocukluk anısı ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Biran Damla Yılmaz, bu kez de çocukluk anısı ile gündeme geldi.

Liseye başladıktan 10 gün sonra okuldan kaçtığını ve müdüre yakalandıktan sonra okuldan atıldığını anlatan Yılmaz'ın çocukluk anısı ise kimseye geçmedi!

Liseye başladıktan 10 gün sonra okuldan kaçtığını ve müdüre yakalandıktan sonra okuldan atıldığını anlatan Yılmaz'ın çocukluk anısı ise kimseye geçmedi!

Gelin önce Biran Damla Yılmaz'ın anısına bakalım 👇🏻

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