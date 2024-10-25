"Son Kez Evet": 5. Kez Nikah Masasına Oturan Yavuz Bingöl, Sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile Ayvalık'ta Evlendi!
"Son Kez Evet": 5. Kez Nikah Masasına Oturan Yavuz Bingöl, Sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile Ayvalık'ta Evlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncu ve şarkıcı Yavuz Bingöl'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak 2016 yılında Öygü Gürman'dan boşanan Yavuz Bingöl, 6 yıldır peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikteydi biliyorsunuz ki.
Evlilik hazırlığında olduğunu bildiğimiz ünlü çift, geçtiğimiz saatlerde Ayvalık'ta nikah masasına oturdu! Çiftin nikah şahitleri ise Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan oldu.
5. kez nikah masasına oturan Yavuz Bingöl, sevgilisine "Son kez evet!" dedi!
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın