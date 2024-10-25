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"Son Kez Evet": 5. Kez Nikah Masasına Oturan Yavuz Bingöl, Sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile Ayvalık'ta Evlendi!

"Son Kez Evet": 5. Kez Nikah Masasına Oturan Yavuz Bingöl, Sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile Ayvalık'ta Evlendi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 18:38

Bir süredir peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu beraberlik yaşayan Yavuz Bingöl, geçtiğimiz saatlerde 5. kez nikah masasına oturdu. Bingöl, 'Son kez evet' dedi.

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Usta oyuncu ve şarkıcı Yavuz Bingöl'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Usta oyuncu ve şarkıcı Yavuz Bingöl'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Son olarak 2016 yılında Öygü Gürman'dan boşanan Yavuz Bingöl, 6 yıldır peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikteydi biliyorsunuz ki.

Son olarak 2016 yılında Öygü Gürman'dan boşanan Yavuz Bingöl, 6 yıldır peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile birlikteydi biliyorsunuz ki.

Evlilik hazırlığında olduğunu bildiğimiz ünlü çift, geçtiğimiz saatlerde Ayvalık'ta nikah masasına oturdu! Çiftin nikah şahitleri ise Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan oldu.

Evlilik hazırlığında olduğunu bildiğimiz ünlü çift, geçtiğimiz saatlerde Ayvalık'ta nikah masasına oturdu! Çiftin nikah şahitleri ise Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan oldu.

5. kez nikah masasına oturan Yavuz Bingöl, sevgilisine "Son kez evet!" dedi!

5. kez nikah masasına oturan Yavuz Bingöl, sevgilisine "Son kez evet!" dedi!

İşte o anlar 👇🏻

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