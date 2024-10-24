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Müberya Sağlam'dan Kendisini Tehdit Ettiğini İddia Eden Arda Arya Bektaş'ın Açıklamalarına Sert Yanıt!

Müberya Sağlam'dan Kendisini Tehdit Ettiğini İddia Eden Arda Arya Bektaş'ın Açıklamalarına Sert Yanıt!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 19:31

Arya Arda Bektaş, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı ile eski ortağı tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu. Bektaş'ın eski ortağı Müberya Sağlam'dan iddialara yanıt geldi.

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Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak bilinen Arda Bektaş, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile eski iş ortağı tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olarak bilinen Arda Bektaş, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile eski iş ortağı tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

Ortağından ayrılmak ve kendi markasını kurmak istediğini söylediğinde hem ortağı hem ortağının ailesi hem avukatlar tarafından tehdit mesajları aldığını belirten Bektaş, açıklamasını yaparken gözyaşlarına boğulmuştu.

Ortağından ayrılmak ve kendi markasını kurmak istediğini söylediğinde hem ortağı hem ortağının ailesi hem avukatlar tarafından tehdit mesajları aldığını belirten Bektaş, açıklamasını yaparken gözyaşlarına boğulmuştu.

Detayları buradan anlatmıştık 👇🏻

Arya Bektaş'ın eski iş ortağı Müberya Sağlam ise ünlü ismin açıklamalarının ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak iddiaları yanıtladı.

Arya Bektaş'ın eski iş ortağı Müberya Sağlam ise ünlü ismin açıklamalarının ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak iddiaları yanıtladı.

Arda Bektaş'ın ünlü isimlerin özel görüntülerini çektiğini ve Bektaş'ın elinden tuttuğunu anlatan Müberya Sağlam açtı ağzını yumdu gözünü!

Arda Bektaş'ın ünlü isimlerin özel görüntülerini çektiğini ve Bektaş'ın elinden tuttuğunu anlatan Müberya Sağlam açtı ağzını yumdu gözünü!

Sağlam aynı zamanda Arda Bektaş'ın tüm Türkiye'yi kandırmaya çalıştığını iddia etti 👇🏻

Sağlam aynı zamanda Arda Bektaş'ın tüm Türkiye'yi kandırmaya çalıştığını iddia etti 👇🏻
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Son olarak ünlü isim yazılı bir açıklama yaparak tüm takipçilerinden özür diledi 👇🏻

Son olarak ünlü isim yazılı bir açıklama yaparak tüm takipçilerinden özür diledi 👇🏻

İşte Müberya Sağlam'ın açıklamaları 👇🏻

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