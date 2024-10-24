Oğuzhan Koç'un Sevgilisi Hazal Subaşı'nın Boyuna Yetişmek İçin Giydiği Kalın Taban Ayakkabılar Dikkat Çekti!

Bir anda ilan ettikleri aşkları ile herkesi şaşırtan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde el ele görüntülenen çiçeği burnunda çiftimizin pozunda dikkat çeken detay ise Koç'un sevgilisine yetişmek için giydiği kalın taban ayakkabılar oldu!