Oğuzhan Koç'un Sevgilisi Hazal Subaşı'nın Boyuna Yetişmek İçin Giydiği Kalın Taban Ayakkabılar Dikkat Çekti!
Oğuzhan Koç'un Sevgilisi Hazal Subaşı'nın Boyuna Yetişmek İçin Giydiği Kalın Taban Ayakkabılar Dikkat Çekti!
Bir anda ilan ettikleri aşkları ile herkesi şaşırtan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde el ele görüntülenen çiçeği burnunda çiftimizin pozunda dikkat çeken detay ise Koç'un sevgilisine yetişmek için giydiği kalın taban ayakkabılar oldu!
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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giren ve şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Oğuzhan Koç'u kariyerinden çok özel hayatıyla konuşuyoruz biliyorsunuz ki.
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28 Ağustos 2022 tarihinde Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Koç'un evliliği kısa sürmüş ünlü ikili 2023'ün mayıs ayında tek celsede boşanmıştı hatırlarsanız.
Bu ikiliden akıllarda kalan ise Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'in boyuna yetişmek için giydiği kalın topuklu ayakkabılar olmuştu!
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda ise yeni aşkını sosyal medya paylaşımı ile duyurmuş, aşk iddialarını da ilk ağızdan doğrulamıştı!
Şimdilik her şeyin yolunda gittiğini bildiğimiz ünlü çiftimiz geçtiğimiz saatlerde yeniden el ele görüntülendi! Oğuzhan Koç'un yine kalın taban ayakkabılar tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı!
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