Demet Özdemir'in Ardından Bir İlk: Oğuzhan Koç'un 'Dilek Taşı'nın Yıldızıyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Demet Özdemir'in Ardından Bir İlk: Oğuzhan Koç'un 'Dilek Taşı'nın Yıldızıyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz yıl Demet Özdemir'le evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç yepyeni bir aşka yelken açtı. Ünlü bir oyuncuyla aşkını duyuran Koç, paylaşımından kalpleri eksiltmedi.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ilk kez karşımıza çıkan Oğuzhan Koç, yapımdan ayrıldıktan sonra birçok ünlü isim gibi kariyerinde inanılmaz bir yükseliş yaşadı.
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Hem oyunculuğu hem de şarkıcılığıyla kısa sürede epey tanındı. Bu popülerlikle beraber özel hayatıyla da dikkat çeken Koç, 2021'de sevilen oyuncu Demet Özdemir'le aşk yaşadığını duyurmuştu.
İlişkilerini bir süre ayrıl-barış şeklinde ilerleten ikili 2022 yılının 14 Şubat'ında gelen evlilik teklifiyle beraber aşklarında önemli bir adım atmıştı.
Evlilik teklif edildiği senenin haziran ayında aile arasında bir törenle nişanlanan çift magazinin manşetlerden düşmeyen ikilisi olmuştu o dönem.
Ünlü ikili 28 Ağustos 2022 tarihinde görkemli bir düğüne atmıştı. Ünlülerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Özdemir'in seçimleri uzun süre konuşulmuştu.
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Evliliklerinin üzerinden çok geçmemişti ki, "araları bozuldu" iddiaları ortaya atıldı. Kısa süre sonra dedikoduların doğru olduğu ortaya çıktı ve Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 2023'ün mayıs ayında tek celsede boşandı.
Boşanmanın ardından kendi yollarına giden Oğuzhan Koç cephesinde bomba bir gelişme yaşandı.
Berkay ve Berfu Yenenler'in paylaşımlarıyla ortaya çıkan yeni aşkla beraber Oğuzhan Koç'un Dilek Taş'ında 'Figen' karakteriyle beğeni toplayan Hazal Subaşı'yla birlikte olduğunu öğrendik.
Aşklarının ne zaman başladığı tam olarak bilinmeyen Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç kendi hikayelerinde de bu pozları paylaştı.
Oğuzhan Koç kalpli emojiyle aşkını ilan ederken, Hazal Subaşı da "Çok seviyom" notunu düştü.
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