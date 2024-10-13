Küfürler Havada Uçuştu: Aydilge Listenary'nin 'Dinlemiyoruz' Harekatına Sert Çıkan Lil Zey'e Fena Çıkıştı!
Küfürler Havada Uçuştu: Aydilge Listenary'nin 'Dinlemiyoruz' Harekatına Sert Çıkan Lil Zey'e Fena Çıkıştı!
Ülkemizin kanayan yarası kadın cinayetlerinin günden güne artışıyla sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ediyor. Müzik topluluğu Listenary'nin ses yükseltmek adına başlattığı 'Dinlemiyoruz' harekatı geniş bir kitle tarafından takdir toplarken kimilerinin de hoşuna gitmedi. Harekata 'Diyelim ki seni her gün s*ken bi kocan var. İyi anlamda değil' diyerek çıkışan Lil Zey'e sağlam bir cevap Aydilge'den geldi.
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Ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen kadın cinayetleri son yıllarda katbekat artmış durumda. Yüreğimizin kan ağladığı bu dönemde başta kadınlar olmak üzere milyonlarca vatandaş isyan ediyor.
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Kadınlara yönelik sadece fiziksel değil sözlü taciz de sabırları taşırmış durumda. Bu konunun en büyük örneklerinden biri de kadınları aşağılayıcı sözleri olan şarkılar, onları söyleyen şarkıcılar...
Listenary adlı müzik topluluğu tam da bu konu üzerine oldukça önemli bir adım attı. Topluluk "Kadın bedenini metalaştıran ve şiddeti teşvik eden içeriklere sahip şarkıları ve bu şarkıların popülizminden gelir elde eden 'yapımcıları ve müzisyenleri' desteklemeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Bir de "Dinlemiyoruz" hareketi başlatıp kadınlara yönelik çirkin sözler barındıran şarkıcıların şarkı sözlerini paylaşan topluluğun bu hamlesi pek çok kişiden takdir topladı.
Kadını değersizleştiren müziklerin 'ifşalanmaya' başladığı harekata tepki gösterenler de oldu. Bu isimler arasında yeni nesil rapçilerden Lil Zey vardı.
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"Yaptığınız 'harekat' neye benziyor biliyor musun @Listenary" diyerek sözlerine başlayan Lil Zey'in "Diyelim ki seni her gün s*ken bi kocan var. İyi anlamda değil "açıklaması tepkilerin odağı oldu.
Ünlü rapçi "Sen bu baba sinirlenince çocuklarına mi kızarsın? "Aman babanızı sinirlendirmeyin s*çarım ağzınıza" mı dersin? Yoksa bu babayı mı çözersin? Babayla uğraş" diyerek tepkini kendince gösterdi ancak eleştirilerin de hedefi oldu.
Lil Zey'in bu açıklamasına sert çıkan isimler arasında ünlü şarkıcı Aydilge de vardı. "Lil Zey 'in Listenary 'ye yazdığı cevabı okurken, şunu bir kez daha görüyoruz ki; bir insanın kadın olması, onun erkek egemen şekilde yapılandığı gerçeğini değiştirmiyor" diyerek çıkıştı.
Aydilge "Kadınların küfür nesnesi haline geldiği, hem de en sakil şekillerde içine girilip çıkalacak bir seks aparatı kadar değer biçildiği şarkılar, tabi ki yaşadığımız bu korkunç zulmün tek sebebi, suçlusu değil, ama pekiştiricisi" sözleriyle Lil Zey'e fena çıkıştı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı karşısında kendini savunmaya geçen rapçiden "Erkekler kadınları uyuşturucu, alkol, psikolojik sebepler ve şarkıdaki sözler sebebiyle öldürmüyor Aydilge Hanım. Öldürebildikleri için öldürüyorlar" cevabı geldi.
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Aydilge'yse buna karşılık "Şunu söylemek isterim ki sözlerdeki şiddet, mizojiniyi normalleştirici ve pekiştirici olma özelliği taşıyor maalesef. Hele ki bir konserde binlerce kişinin hep bir ağızdan kadın cinsel organına nasıl ''koyulduğu'' ile ilgili coşması ile bir hegomanya ortamı da yaratılıyor" ifadelerini kullandı.
Aydilge ve Lil Zey'in Twitter (X) üzerindeki atışmasının bir türlü sonu gelmedi. İkili arasındaki konuşma kısa sürede gündem oldu.
Rapçi Lil Zey'in Aydilge'nin çıkışı karşısında küfürler yağdırmaya başlaması da başka kullanıcıların tepkisini çekti.
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