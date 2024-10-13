Küfürler Havada Uçuştu: Aydilge Listenary'nin 'Dinlemiyoruz' Harekatına Sert Çıkan Lil Zey'e Fena Çıkıştı!

Ülkemizin kanayan yarası kadın cinayetlerinin günden güne artışıyla sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ediyor. Müzik topluluğu Listenary'nin ses yükseltmek adına başlattığı 'Dinlemiyoruz' harekatı geniş bir kitle tarafından takdir toplarken kimilerinin de hoşuna gitmedi. Harekata 'Diyelim ki seni her gün s*ken bi kocan var. İyi anlamda değil' diyerek çıkışan Lil Zey'e sağlam bir cevap Aydilge'den geldi.