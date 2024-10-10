Büyük Linç Yemişti: Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' Galasına Katılmayan Uraz Kaygılaroğlu Açıklaması!
Büyük Linç Yemişti: Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' Galasına Katılmayan Uraz Kaygılaroğlu Açıklaması!
Ülkemizde korkunç şekilde artan kadın cinayetlerinden sonra geçmiş aylarda bir sergi için verdiği pozlar nedeniyle linç yiyen Uraz Kaygılaroğlu, 'Erşan Kuneri' galasına katılmadı. Cem Yılmaz ise rol arkadaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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4 Ekim Cuma günü ülkemizi derinden yaralayan kan dondurucu bir olay yaşandı biliyorsunuz. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in İstanbul Fatih'teki surlarda dünyalar güzeli Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra kendi hayatına son verdi.
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Korkunç vahşetin ardından sosyal medya ayağa kalkarken oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında yer aldığı sergi için verdiği garip pozlar yeniden tepkilerin hedefi oldu.
Pek çok kişinin aklına kadına şiddeti getiren pozlar, Ayşenur ve İkbal'in katledilmesinden sonra yeniden Instagram ve Twitter gibi mecralarda yayılmaya başlayınca ünlü oyuncu Nevşin Mengü'ya konuşmuştu.
Önceki akşam, 10 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı gerçekleşti.
Gecede bir tek dizinin ilk sezonunda 'İbrahim Tumtum' karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu yoktu. Tabii bu da dikkatlerden kaçmadı.
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Yılmaz, açıklamasında "Gerekirse mesleği bırakırım" diyen Uraz Kaygılaroğlu hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Ünlü komedyen "Uraz ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise oldu kesin. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün" ifadelerini kullandı.
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