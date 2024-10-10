Büyük Linç Yemişti: Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' Galasına Katılmayan Uraz Kaygılaroğlu Açıklaması!

Ülkemizde korkunç şekilde artan kadın cinayetlerinden sonra geçmiş aylarda bir sergi için verdiği pozlar nedeniyle linç yiyen Uraz Kaygılaroğlu, 'Erşan Kuneri' galasına katılmadı. Cem Yılmaz ise rol arkadaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı.