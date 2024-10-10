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Büyük Linç Yemişti: Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' Galasına Katılmayan Uraz Kaygılaroğlu Açıklaması!

Büyük Linç Yemişti: Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' Galasına Katılmayan Uraz Kaygılaroğlu Açıklaması!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.10.2024 - 12:53

Ülkemizde korkunç şekilde artan kadın cinayetlerinden sonra geçmiş aylarda bir sergi için verdiği pozlar nedeniyle linç yiyen Uraz Kaygılaroğlu, 'Erşan Kuneri' galasına katılmadı. Cem Yılmaz ise rol arkadaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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4 Ekim Cuma günü ülkemizi derinden yaralayan kan dondurucu bir olay yaşandı biliyorsunuz. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in İstanbul Fatih'teki surlarda dünyalar güzeli Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra kendi hayatına son verdi.

4 Ekim Cuma günü ülkemizi derinden yaralayan kan dondurucu bir olay yaşandı biliyorsunuz. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in İstanbul Fatih'teki surlarda dünyalar güzeli Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra kendi hayatına son verdi.

Korkunç vahşetin ardından sosyal medya ayağa kalkarken oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında yer aldığı sergi için verdiği garip pozlar yeniden tepkilerin hedefi oldu.

Korkunç vahşetin ardından sosyal medya ayağa kalkarken oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz nisan ayında yer aldığı sergi için verdiği garip pozlar yeniden tepkilerin hedefi oldu.

Ünlü oyuncu o dönem eleştiri okların hedefi olunca bir özür metni yayınlamış ancak ortalık dinmemişti:

Pek çok kişinin aklına kadına şiddeti getiren pozlar, Ayşenur ve İkbal'in katledilmesinden sonra yeniden Instagram ve Twitter gibi mecralarda yayılmaya başlayınca ünlü oyuncu Nevşin Mengü'ya konuşmuştu.

Pek çok kişinin aklına kadına şiddeti getiren pozlar, Ayşenur ve İkbal'in katledilmesinden sonra yeniden Instagram ve Twitter gibi mecralarda yayılmaya başlayınca ünlü oyuncu Nevşin Mengü'ya konuşmuştu.

"Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım."

Kaygılaroğlu'nun ardından ünlü oyuncunun o dönemki sevgilisi ve serginin sahibi de sessizliğini bozmuştu:

Önceki akşam, 10 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı gerçekleşti.

Önceki akşam, 10 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı gerçekleşti.

Beşiktaş'ta düzenlenen gecede başrol Cem Yılmaz başta olmak üzere oyuncu kadrosunda yer alan Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu, Hande Yılmaz, Alişan Uğur, Ozan Çelik ve Cengiz Bozkurt vardı.

Gecede bir tek dizinin ilk sezonunda 'İbrahim Tumtum' karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu yoktu. Tabii bu da dikkatlerden kaçmadı.

Gecede bir tek dizinin ilk sezonunda 'İbrahim Tumtum' karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu yoktu. Tabii bu da dikkatlerden kaçmadı.
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Yılmaz, açıklamasında "Gerekirse mesleği bırakırım" diyen Uraz Kaygılaroğlu hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Ünlü komedyen "Uraz ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise oldu kesin. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasında "Gerekirse mesleği bırakırım" diyen Uraz Kaygılaroğlu hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Ünlü komedyen "Uraz ne kadar üzgünse biz de o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise oldu kesin. Hepimiz konuştuk kendisi çok üzgün" ifadelerini kullandı.

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