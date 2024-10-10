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Oğuzhan Uğur Sesinin Kullanıldığı Yeni Nesil Dolandırıcılık Karşısında Sitem Ederek Tepki Gösterdi

Oğuzhan Uğur Sesinin Kullanıldığı Yeni Nesil Dolandırıcılık Karşısında Sitem Ederek Tepki Gösterdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.10.2024 - 11:22

Oğuzhan Uğur yalnızca 10 dolarlık bir maliyetle sesinin kullanıldığı yeni nesil dolandırıcılık karşısında 'Çok başkaydı hayalimizdeki gelecek' diyerek isyan etti.

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Yapay zeka tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavurmaya devam ediyor. Gelişen bu teknoloji olumlu gelişmelerin yanında olumsuz da birçok şeyi beraberinde getirdi.

Yapay zeka tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavurmaya devam ediyor. Gelişen bu teknoloji olumlu gelişmelerin yanında olumsuz da birçok şeyi beraberinde getirdi.

Daha önce yapay zekanın kullanılarak pek çok ünlü ismin mağdur edildiğine de şahit olmuştuk. Bu isimler arasında Defne Samyeli de vardı.

Daha önce yapay zekanın kullanılarak pek çok ünlü ismin mağdur edildiğine de şahit olmuştuk. Bu isimler arasında Defne Samyeli de vardı.

Ünlü gazeteci İbrahim Haskoloğlu geçtiğimiz gün kişisel verilerin çalınmasından doğan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini bir bir açıkladı.

Ünlü gazeteci İbrahim Haskoloğlu geçtiğimiz gün kişisel verilerin çalınmasından doğan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini bir bir açıkladı.

"Sizin numaranızdan ailenizi, yakınlarınızı, iş ortaklarınızı arayabiliyorlar. Üstelik sesinizi taklit ederek" diyen Haskoloğlu, yalnızca 3 dakikada 10 dolarlık bir maliyetle seslerin Ekrem İmamoğlu ve Oğuzhan Uğur yapıldığını açıkladı.

"Sizin numaranızdan ailenizi, yakınlarınızı, iş ortaklarınızı arayabiliyorlar. Üstelik sesinizi taklit ederek" diyen Haskoloğlu, yalnızca 3 dakikada 10 dolarlık bir maliyetle seslerin Ekrem İmamoğlu ve Oğuzhan Uğur yapıldığını açıkladı.

Hepimize "Pes artık!" dedirten yeni nesil dolandırıcılık çerçevesinde sesi taklit edilen Oğuzhan Uğur da yaşananlara tepkisiz kalmadı.

Hepimize "Pes artık!" dedirten yeni nesil dolandırıcılık çerçevesinde sesi taklit edilen Oğuzhan Uğur da yaşananlara tepkisiz kalmadı.
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Uğur, "Jetgiller izleyen çocuklar olarak çok başkaydı hayalimizdeki gelecek… Kesinlikle bu değildi" ifadelerini kullandı.

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